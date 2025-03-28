Bayramda Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bayramların sevgi, birlik ve kardeşlik duygularının perçinlendiği müstesna günler olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'nın ülkede ve tüm dünyada hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Maneviyatıyla gönülleri kuşatan 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından bayram sevincinin yaşandığını dile getiren Ünverdi, "Bu müstesna günler manevi iklimi, dayanışma ve geçmişten bugüne hatıralarıyla hepimiz için çok özel ve kıymetlidir. Bugünler aile büyüklerimizin gönlünü alma, yakınlarımızla bir arada olma, dargınlıkları bir kenara bırakarak kucaklaşma günleridir. Sevgiye, hoşgörüye kardeşliğimizi hatırlayarak birbirimize sevgiyle bakmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönem yaşıyoruz. İnternet dünyası, şiddet ve olumsuz içerikli yayınların toplum üzerinde ciddi dezenformasyona neden olduğu bir ortamda, dini ve milli bayramlarımız, geleneklerimiz ve tüm değerlerimizle sosyal bağlarımızı çelikten bir halat gibi güçlendirmeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki birlikte güçlüyüz. Bu yüzden bayramlar hepimiz için bir sevinç, güç kaynağı ve çok önemli bir fırsattır. Telefonla arayarak değil, mümkün olduğunca bayram ziyaretleriyle bir araya gelmeli, kaynaşmalı, gelenek ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Dünyada yaşanan savaşların ve sıkıntıların son bulması temennisinde bulunan Ünverdi, "Dünyanın çeşitli coğrafyalarında maalesef acı, açlık ve savaş şartlarında milyonlarca insan yaşamını idame ettirebilmek için olağanüstü bir mücadele veriyor. Bu özel günlerin tüm mazlumların akan göz yaşının dinmesine, dünyada barışın ve insan haklarının egemen olmasına vesile olmasını diliyorum. Allah aziz milletimizin birlik ve dirliğini artırsın, gücümüze güç katsın. Ramazan Bayramının tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diliyor, Odamız üyelerinin, kıymetli hemşehrilerimin, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP