Bayramda Kardeşlik Vurgusu

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Bayramların birlikteliğin ve kardeşliğin pekiştiği önemli günler olduğunu söyledi.

Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında "Maneviyatın arşa yükseldiği, kardeşliğin ve birlikteliğin pekiştiği Mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmuş bulunuyoruz. Cennet vatanımızın her köşesinde Ramazan Bayramı bereketi ve coşkusu yaşanacak, dargınlar barışacak, arkadaşlar buluşacak ve sofralar paylaşılacak. Düzce'miz, ülkemiz ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, nice bayramlara sağlık ve beraberlikle kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE