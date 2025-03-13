Bayramiç\'te Asırlık Sahur Geleneği

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlar, yaklaşık bir asırdır şarkılar eşliğinde sahura kalkıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ramazan ayı boyunca asırlık sahur geleneği sürdürülüyor. İlçede yaşayan Roman müzisyenlerin kurdukları müzik grupları, şarkılar söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Ramazan ayının 15'inde gündüz dolaşarak bahşiş toplayan müzisyenler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü de müzik şöleni düzenliyor.

Müzisyenlerden Zeki Dalıcı (18), "Babamızdan, dedemizden kalma gelenek ve görenekleri biz gençler olarak hala yaşatıyoruz. Ramazan başlamadan önce genç müzisyenler olarak toplanarak çeşitli provalar yaptık ve Ramazan'a hazırlandık. Şarkılı türkülü sahur geleneğini devam ettiriyoruz" dedi.

Ruşen Şahin de, "Ben kendimi bildim bileli müzisyenler sahurda bu insanları kaldırırlardı. Şarkı söyleyerek, davulla, zurnayla müzik çalarak kaldırırlardı. Ben 66 yaşındayım, kendimi bildim bileli müzik çalarlardı" diye konuştu. - ÇANAKKALE