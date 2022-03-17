BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları' - Son Dakika
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BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'

17.03.2022 16:14
BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Gençlerimiz bu ülke için çok değerli ve biz onların düşüncelerine her zaman olduğu gibi önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Gençlerimiz bu ülke için çok değerli ve biz onların düşüncelerine her zaman olduğu gibi önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyonda öğrencilerin tek tek fikirlerini alan Durak, kulüp başkanlarıyla sonraki projelerde izlenecek adımları görüştü. Bu yıl ilk defa düzenlenen etkinlik, önümüzdeki günlerde yine "Gençlik Buluşmaları" kapsamında farklı şehirlerde de yapılmaya devam edecek.

"Biz gençlerimize güveniyoruz"

BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, gençlerle böyle bir etkinlik kapsamında buluşmaktan çok keyif aldıklarını söyledi. Gençlere olan inançlarının bu etkinlikler sayesinde pekiştiğine değinen Durak, şu ifadeleri kullandı:

"BEBKA, 2022-2023 yılını 'Genç İstihdam Yılı' olarak belirledi. Biz de bu kapsamda gençlerimize yönelik birçok program geliştirdik. Amacımız gençlerimize istihdam sağlamak. Programlarımızla ilgili olarak bugün, gençlerimizi dinlemeye geldik. Onların ihtiyaçlarına yönelik olarak neler yapabileceğimize dair paylaşımlarda bulunacağız. Yapmak istediğimiz projelerden bahsedeceğiz. BEBKA'nın nasıl projeler yürüttüklerini onlara tanıtacağız. Öğrencilerimizin de bu konuda fikirlerini alarak projelerimizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi konuşacağız. Bugün burada gençlerimizi dinlemek istedik. Onlarla istişarede bulunuyoruz. Bu yüzden Anadolu üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleriyle değerlendirme toplantısı yapacağız. Diğer günlerde ise farklı üniversitelerimizde öğrencilerle buluşmalarımız devam edecek. Bunun dışında bölgemizde çok önemli bir fon üzerinde çalışıyoruz. 'Girişim Sermayesi Fonu' sayesinde gençlerin yatırımlarına destek olmak istiyoruz. Bizim bu konuya çıkış yolumuzun asıl sebebi gençlere inanıyor oluşumuzdur. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bu güvenle de, gençlerimizin projelerine yatırımcı olarak katkılarımız olmaya devam edecek." - ESKİŞEHİR

BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'
BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'
BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'
BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'
BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'
BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'

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Anadolu Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları' - Son Dakika


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