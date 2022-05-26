Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi

26.05.2022 14:33
Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Beğerli Mahallesi'nde başlatılan yol yapım ve köprü genişletme çalışmalarında sona gelindi.

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Beğerli Mahallesi'nde başlatılan yol yapım ve köprü genişletme çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmalarda uzun yıllardır kullanılamaz durumda olan yaklaşık 3 metre genişliğindeki köprü baştan sona yenilenerek 8 metre genişliğe kavuşturuldu. Merkez camiden köprüye kadar olan yol ise yenilenerek parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Sel, yangın gibi afetlerde muhtemel can ve mal kaybının önüne geçmek için 4 farklı sokağı birbirine bağlayan bağlantı yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaya ve araç trafiğine açılmış oldu.

Yol çalışmalarının yanı sıra her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin ziyaret ettiği Karataş Dede Türbesi'nde de bakım, onarım, tadilat ve peyzaj faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Mahalle Muhtarı Celalettin Şanlı, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür etti.

Bağlantı yolunun tamamlanması ile camiye giden yaşlılara da büyük kolaylık sağlandığını ifade eden Muhtar Şanlı; "Yıllardan beri kapalı olan yolumuz ve köprümüz vardı. Köprümüzün genişliği 3 metreden 8 metreye çıkarıldı. Merkez camimizin olduğu yerden itibaren 4 farklı yola bağlantısı olan yolumuz yapıldı. Yangın gibi durumlarda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir yolumuz oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Camiye gelen yaşlılarımız için de bir kolaylık sağlandı. Bunun yanında 250 yıllık Karataş Dede Türbemizi her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi ziyaret ediyor. Belediyemiz bu alanda çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor. Boya, tadilat, peyzaj çalışmaları yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi
Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi
Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi
Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi
Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi
Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi
Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beğerli Mahallesi'nde yol çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika


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