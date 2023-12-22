 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası Buluşmaları düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası Buluşmaları düzenledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği 'Bereket Sofrası Buluşmaları' kapsamında Yeni Mahalle Merkez Camisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada, mahallenin sorunları konuşuldu ve çözüm önerileri üretildi. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi ve verilen sözlerin büyük bir kısmının yerine getirildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası Buluşmaları düzenledi
22.12.2023 - 12:29,
Abone Ol

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği 'Bereket Sofrası Buluşmaları' bu hafta Yeni Mahalle Merkez Camisinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği 'Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları' yaz döneminde verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen 'Bereket Sofrası' halk günleri buluşmalarının ikincisi, bu sabah Yeni Mahalle Merkez Camisi'nde yapıldı. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Yeni Mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

Mahallenin sorunları konuşuluyor

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bölgede devam eden alt yapı çalışmaları başta olmak üzere İnegöl Belediyesi'nin yatırım ve faaliyetlerinin de konuşulduğu buluşmada, Başkan Taban İnegöl özelinde dönemin sona geldiğini ve yerel seçimlere az bir süre kaldığını da hatırlatarak şöyle konuştu; "2019 yılında çıktığımız yolda, vatandaşlarımızın da katkı ve destekleriyle 5 yılda şehrimiz adına güzel çalışmalar ortaya koyduk. Özellikle bu dönem alt yapı çalışmaları ağırlıklı olarak gerçekleşti. İnegöl'ümüzün 50 yıllık sorununu çözecek adımlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın destekleriyle atılmış oldu. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de asfalt çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürdürülüyor"

"Beyanlarımızın yüzde 84'ünü gerçekleştirdik"

Verilen sözlerin önemli bir kısmını yerine getirdiklerine dikkat çeken Taban, "2019 yılında bu yola çıkarken, siz kıymetli vatandaşlarımıza sözler verdik. O gün şehrimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir beyanname oluşturmuştuk. Bu beyannamenin yüzde 84'ünü tamamlayarak son sürece girmiş olduk. Beyannamenin dışında da pek çok önemli çalışmayı şehrimize kazandırdık" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yeni Mahalle, Alper Taban, İnegöl, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası Buluşmaları düzenledi - Son Dakika


13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43
Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu

Son Dakika
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 13:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası Buluşmaları düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement