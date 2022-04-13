Belediye başkanlarından Kuşadası'nda birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası ziyaretine birlik ve beraberlik mesajları damga vurdu. Başkan Özlem Çerçioğlu, bugüne kadar Kuşadası'na 302 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını belirterek "Ancak bu elbette ki yetmez. Önümüzde sizinle birlikte bu kente hizmet edeceğimiz daha uzun yıllar var" derken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bilgi, birikim ve deneyimi ile her zaman yanlarında olan Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan uyum ve iş birliği, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun önceki gün yaptığı Kuşadası ziyaretinde somutlaştı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş ile Belediye İş Sendikası arasında sürmekte olan toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından toplu iş sözleşmesi imza törenine katılarak çalışanlarla bir araya gelen Başkan Özlem Çerçioğlu önemli mesajlar verdi.

Kuşadası Belediyesi'nin tüm birim ve çalışanları ile kent sakinlerine hizmet üretmek için gece-gündüz demeden çalıştığına dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu "Kuşadası halkı sizlerin çalışmasından çok memnun. Bizler sizlerle güçlüyüz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Kuşadası'na bugüne kadar 302 milyon TL yatırım yaptık. Ancak bu elbette ki yetmez. Önümüzde sizinle birlikte bu kente hizmet edeceğimiz daha uzun yıllar var" diyerek Başkan Ömer Günel'e ve Kuşadası Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Başkan Ömer Günel ise, pandemi, deprem ve ekonomik kriz gibi olumsuzluklara rağmen Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışmaya ve Kuşadası halkına hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek "Bilgi, birikim, öngörü ve tecrübesine sonuna kadar güvendiğimiz, her zaman arkamızda duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na tüm Kuşadası halkı adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kuşadası için çalışmaya, hizmet üretmeye ve kentimizi hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İş birliğinden hizmet doğacak, Kuşadası kazanacak" diye konuştu. - AYDIN