Belediyede deprem tatbikatı - Son Dakika
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Belediyede deprem tatbikatı

29.04.2022 11:52
Belediyede deprem tatbikatı

Kütahya Belediyesi hizmet binasında, görevli tüm personelin katılımıyla deprem anı ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.

Kütahya Belediyesi hizmet binasında, görevli tüm personelin katılımıyla deprem anı ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleşen deprem anı ve bina tahliye tatbikatı belediye personelinin katılımıyla saat 09.00'da başladı.

40 saniye beklenip deprem sireni çalınca tahliye işlemi beş kaçış kapısından gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde personeller Kütahya Belediyesi hizmet binası bahçesinde yer alan toplanma alanında toplandı.

Deprem tatbikatı, binada kalan kişi olmadığının tespiti için sayım yapılması, binanın elektrik, doğalgaz, su hatlarının kesilmesi ve yoklamanın yapılması ile sona erdi.

Deprem anı ve bina tahliye tatbikatına Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Kütahya Belediyesi bünyesinde görevli 390 personelin yanı sıra belediye binasında faaliyet gösteren Zorlu Enerji Osmangazi Perakende Satış A.Ş. ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. personelleri de katıldı. - KÜTAHYA

Belediyede deprem tatbikatı
Belediyede deprem tatbikatı
Belediyede deprem tatbikatı

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Kütahya Belediyesi, Kütahya, Deprem, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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