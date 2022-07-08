Belediyenin bayram mesaisi başladı

Bodrum Belediyesi ekipleri 7/24 vardiyalı çalışma esasıyla bayram mesaisine başladı.

Belediyeye bağlı müdürlük personeli 7/24 vardiyalı çalışma esasıyla hizmet vererek ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Belediye ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam edecek.

Bayram tatili boyunca vardiyalı olarak yoğun mesai yapacak olan Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve bağlı birimi Çağrı Merkezi Bürosu ekipleri Kurban Bayramı boyunca yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalarını yürütecek.Bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşan ana caddelerde, sahillerde, park ve bahçeler ile yol kenarlarında temizlik faaliyetlerine aralıksız devam edilecek.

9 günlük bayram tatiliyle birlikte Bodrum genelinde tedbirlerini artıran Bodrum Belediyesi ekipleri, özellikle temizlik konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. 400 personel ile yarımada genelinde hizmet verecek olan ekipler ayrıca bayramın her günü 14 personel gündüz, 4 personel gece olmak üzere toplam 18 personel ile kurban kesim yerlerini denetleyecek ve atık su, kaçak hafriyat dökümü, atık biriktirme ekipmanlarının yanlış kullanımı (çöp konteyneri, geri dönüşüm...) hakkında gerekli işlemleri yapacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de 100 kişilik personel ile bayram boyunca vatandaşların rahat ulaşımı için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek. Özellikle misafirlerin yoğun olduğu noktalarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri hanutçuluk başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı teyakkuzda olacaklar. Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Müdürlükleri de birim içi görevlendirmeleri ile gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürecek.

Bodrum Belediyesi tarafından bayram boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletilen müdahale ekiplerinin de teyakkuzda olduğu bildirildi. - MUĞLA