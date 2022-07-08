Belediyenin bayram mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Belediyenin bayram mesaisi başladı

08.07.2022 20:20
Belediyenin bayram mesaisi başladı

Bodrum Belediyesi ekipleri 7/24 vardiyalı çalışma esasıyla bayram mesaisine başladı.

Bodrum Belediyesi ekipleri 7/24 vardiyalı çalışma esasıyla bayram mesaisine başladı.

Belediyeye bağlı müdürlük personeli 7/24 vardiyalı çalışma esasıyla hizmet vererek ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Belediye ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam edecek.

Bayram tatili boyunca vardiyalı olarak yoğun mesai yapacak olan Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve bağlı birimi Çağrı Merkezi Bürosu ekipleri Kurban Bayramı boyunca yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalarını yürütecek.Bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşan ana caddelerde, sahillerde, park ve bahçeler ile yol kenarlarında temizlik faaliyetlerine aralıksız devam edilecek.

9 günlük bayram tatiliyle birlikte Bodrum genelinde tedbirlerini artıran Bodrum Belediyesi ekipleri, özellikle temizlik konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. 400 personel ile yarımada genelinde hizmet verecek olan ekipler ayrıca bayramın her günü 14 personel gündüz, 4 personel gece olmak üzere toplam 18 personel ile kurban kesim yerlerini denetleyecek ve atık su, kaçak hafriyat dökümü, atık biriktirme ekipmanlarının yanlış kullanımı (çöp konteyneri, geri dönüşüm...) hakkında gerekli işlemleri yapacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de 100 kişilik personel ile bayram boyunca vatandaşların rahat ulaşımı için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek. Özellikle misafirlerin yoğun olduğu noktalarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri hanutçuluk başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı teyakkuzda olacaklar. Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Müdürlükleri de birim içi görevlendirmeleri ile gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürecek.

Bodrum Belediyesi tarafından bayram boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletilen müdahale ekiplerinin de teyakkuzda olduğu bildirildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu Bodrum Belediyesi'nde bayramlaşma Bodrum Belediyesi'nde bayramlaşma
Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Zabıta Müdürlüğü, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyenin bayram mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 20:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Belediyenin bayram mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement