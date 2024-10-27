Belen\'de Atlı Temizlik Geleneği Devam Ediyor

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Hatay'ın dar ve engebeli sokaklarının bulunduğu Belen ilçesinde araç giremeyen dar sokaklarda çöpler her sabah temizlik işçisi Ahmet Özkök tarafından 'Kıroğlan' ismi verilen atla toplanıyor. Yıllardır süren gelenek, mahalle sakinleri tarafından da olumlu karşılanıyor.

Hatay'ın 34 bin nüfuslu ilçesi Belen, kent merkezindeki dar ve engebeli sokaklarıyla biliniyor. Bölgedeki vatandaşların temiz şartlarda yaşaması için çalışmaları aralıksız yürüten Belen Belediyesi, yıllardır araçla girilmesi zor sokakların temizliğini atlarla yapıyor. Temizlik görevlisi Ahmet Özkök'de 11 yıldır 'Kıroğlan' ismi verilen atla Beleni'in engebeli ve dar sokaklarını temizliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların alıştığı durum, olumlu karşılanıyor.

"11 seneden beri atımla Belen'in dar sokaklarını temizliyoruz"

11 yıldır 'Kıroğlan' isimli atı ile birlikte çöp toplama işini yapan Ahmet Özkök "Benden önceki arkadaşlardan devraldım temizlik görevini. 11 seneden beri atımla Belen'in dar sokaklarında temizlik işiyle uğraşıyorum. Bölgemizdeki vatandaşlar at ile çöp toplama işleminden çok memnunlar; traktör ve araba girmeyen bölgelerde mecburen atla oraya girip çöpleri almak zorundayız. 15 yaşından beri atlarla iç içeyim ve atları çok severim. Atların hastasıyım. Sabah saat 07.00'de atımı yemlerim. 07.30'da tımarını yaparım, semerini vururum, sandıklarını bağlarım ve işime dar sokaklarda devam ederiz. At ile yapılan çöp toplama işi tarihi yönden de dokuyu koruyor. Atla yapmış olduğumuz temizlikten Belen halkı ve ben de çok memnunum." dedi

"Belediye kurulduğundan beri at ile yapılan bir temizlik sistemidir"

Belen ilçesi Bakras Mahallesi muhtarı Ali Şirin, çöplerin düzenli olarak toplandığını dile getirerek "Belen ilçemizin sokakları ve caddeleri hem engebeli olduğundan dolayı bazı sokaklarımıza araçlar giremiyor. Temizlik görevlisi arkadaşlarımız sağ olsunlar atla mahallelerimizin temizliğini yapıyorlar. Vatandaşlar uzun yıllardır bu geleneği devam ettirdiği için çok fazla tepki vermiyor. Belediye kurulduğundan beri at ile yapılan bir temizlik sistemidir. Bu sistem araçların giremediği dar cadde ve sokaklardan dolayı atlı temizlikçi arkadaşlar, atlarıyla beraber çöp kovalarını boşaltıp mahallelerde yerde bulunan küçük çöpleri süpürüp atlarla temizliği yapıp kaldırmaktadırlar. Vatandaşlarda bu sistemden çok memnunlar" şeklinde konuştu. - HATAY