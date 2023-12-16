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Belevi'de Makrome Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Belevi'de Makrome Kurslarına Yoğun İlgi

Efes Selçuk Belediyesi tarafından Belevi'de düzenlenen makrome kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurs sayesinde yeni beceriler kazanan kadınlar, aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Belevi\'de Makrome Kurslarına Yoğun İlgi
16.12.2023 - 10:22,
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Efes Selçuk Belediyesi tarafından Belevi'de verilen makrome kursları yoğun ilgi gördü. Belevili kadınlar, düzenlenen makrome kursu sayesinde sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni beceriler kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Belevi'ye giderek kursiyer kadınları ziyaret eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadınlarla birlikte makrome yaptı. Makrome kursu sayesinde hem kendi yeteneklerini keşfeden hem de sosyalleşme fırsatı bulan Belevili kadınlar, kendilerine bu ortamı sağlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler.

Kadınlar, kurslar sayesinde aralarındaki dayanışmayı da güçlendiriyor.

Kaynak: ANKA
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