Üye Girişi
BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi - Son Dakika

BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi

14.02.2022 19:47

- BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi'ni kısmi yenileme yaparak halka yeniden açtı.

- BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi'ni kısmi yenileme yaparak halka yeniden açtı. Tesisin kapıları 45 gün sürecek kış festivali ile Başkentlilerle buluştu. Uzun bir aradan sonra yeniden kayma keyfi yaşayanlar, pistin tadını Zakkum Grubu'nun konseriyle çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanılamaz ve atıl durumda devralınan BELPA Buz Pateni Tesisi'ni kısmi tadilat yaparak geçici olarak yeniden hizmete açtı. Buz pateni yapan sporcuların mağdur olmaması ve bu sporu seven 7'den 70'e herkese kapılarını uzun bir aradan sonra açan tesis, 45 gün ev sahipliği yapacağı kış festivaline Zakkum Grubu'nun konseriyle başladı. Tesisin halka açılmasıyla antrenmanlar için gelen sporcular kadar aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. BELPA Buz Pateni Pisti'nde düzenlenen kış festivali, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ankara Kent Orkestrası'nın konseriyle devam edecek.

Buz pateni pistinde paten sesleri yeniden yükseldi

Açık hava buz pistine kavuşan Başkentliler Zakkum Grubu'nun açılış konseriyle coşarken, festivale katılan BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Başka bir Ankara için yola çıkmıştık. Sanatta, kültürde. Bugün bunların bir ilkini gerçekleştiriyoruz. Ankara'da ilk defa 45 günlük kış festivali başlıyor. 7'den 70'e herkes burada. İnsanlar çok heyecanlılar. Dilerim bahara kadar bu devam eder. Buz pistine olan talep çok yoğundu. Biz tam bir tesis olarak başlamak istedik ama bugün kısmi bir açılış gerçekleştiriyoruz. Daha önce olmayan açık hava buz pisti var ve çocukların hizmetine sunulmuş durumda. İçeride de antrenman çalışmaları devam ediyor ama kararlıyız, inançlıyız bu tesisi muhteşem şekilde Ankaralılara teslim edeceğiz."

"Bu anı Zakkum konseriyle taçlandırdık"

İlk etapta kısmi bir yenileme çalışması yapılarak pistin özlem çeken Başkentliler için yeniden açıldığını belirten BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli de ihale sürecinin tamamlanmasıyla tesiste kapsamlı bir restorasyonun yapılacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BELPA Buz Pateni Pistimizin kısmi açılışını yapıyoruz. Spor kulüplerimiz antrenmanlarına başladılar ve bugün ilk yarışmalarına katıldılar. Çocuklarımız kışın tadını çıkarıyorlar. Kapsamlı bir tadilata geçeceğiz. Açık hava buz pistini oluşturduk. Bu anı Zakkum konseriyle taçlandırdık. Bize neden buz pisti 15 aydır kapalı diyorlar. 15 ayın 10 ayı zaten pandemi nedeniyle ve valilik kararıyla kapalı durumdaydı. Burada yapılacak restorasyonla ilgili bir ihale sürecimiz gerçekleşti. İlk fırsatta burada güzel bir restorasyonun başlangıcı olacak. Genel açılışı da o zaman yapacağız. Tüm Ankaralıları buz pateninde kaymaya ve güzel konserlerimize eşlik etmeye davet ediyorum."

"Ankara'ya yakışır bir tesise dönüştürülecek"

Tesisi kafeteryadan kütüphaneye, sergi salonundan buz pistine kadar modern bir yapıya dönüştürerek Ankara'ya yakışır hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan BELPA A.Ş. Genel Koordinatörü Hüseyin Çağrı Durak ise, "Buz Pateni Tesisimizin maalesef işlevsel olmadığını ve tamirata ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Burayı sporculara kullandırmak için BELPA olarak makine ve soyunma odalarının tamiratını yaptık. En azından mağduriyet yaşamamaları için bir süre daha ihaleye çıkılana kadar sporcularımıza verdik. İhalemizin tekrar açılmasıyla beraber yapılmış olan proje, bu spora ve Ankara'ya yakışır bir tesis olarak, sporun özüne uygun çeşitli etkinlik salonları, açık kütüphane, kafe, çevre düzenlemesi ve tesislerle tekrar Ankara'ya kazandırılacaktır" dedi.

BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi
BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi
BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi

YORUMLAR
500

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement