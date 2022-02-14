BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi - Son Dakika

- BELPA Buz Pateni Tesisi kış festivali ile Başkentlilere yeniden 'merhaba' dedi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi'ni kısmi yenileme yaparak halka yeniden açtı. Tesisin kapıları 45 gün sürecek kış festivali ile Başkentlilerle buluştu. Uzun bir aradan sonra yeniden kayma keyfi yaşayanlar, pistin tadını Zakkum Grubu'nun konseriyle çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanılamaz ve atıl durumda devralınan BELPA Buz Pateni Tesisi'ni kısmi tadilat yaparak geçici olarak yeniden hizmete açtı. Buz pateni yapan sporcuların mağdur olmaması ve bu sporu seven 7'den 70'e herkese kapılarını uzun bir aradan sonra açan tesis, 45 gün ev sahipliği yapacağı kış festivaline Zakkum Grubu'nun konseriyle başladı. Tesisin halka açılmasıyla antrenmanlar için gelen sporcular kadar aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. BELPA Buz Pateni Pisti'nde düzenlenen kış festivali, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ankara Kent Orkestrası'nın konseriyle devam edecek.

Buz pateni pistinde paten sesleri yeniden yükseldi

Açık hava buz pistine kavuşan Başkentliler Zakkum Grubu'nun açılış konseriyle coşarken, festivale katılan BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Başka bir Ankara için yola çıkmıştık. Sanatta, kültürde. Bugün bunların bir ilkini gerçekleştiriyoruz. Ankara'da ilk defa 45 günlük kış festivali başlıyor. 7'den 70'e herkes burada. İnsanlar çok heyecanlılar. Dilerim bahara kadar bu devam eder. Buz pistine olan talep çok yoğundu. Biz tam bir tesis olarak başlamak istedik ama bugün kısmi bir açılış gerçekleştiriyoruz. Daha önce olmayan açık hava buz pisti var ve çocukların hizmetine sunulmuş durumda. İçeride de antrenman çalışmaları devam ediyor ama kararlıyız, inançlıyız bu tesisi muhteşem şekilde Ankaralılara teslim edeceğiz."

"Bu anı Zakkum konseriyle taçlandırdık"

İlk etapta kısmi bir yenileme çalışması yapılarak pistin özlem çeken Başkentliler için yeniden açıldığını belirten BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli de ihale sürecinin tamamlanmasıyla tesiste kapsamlı bir restorasyonun yapılacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BELPA Buz Pateni Pistimizin kısmi açılışını yapıyoruz. Spor kulüplerimiz antrenmanlarına başladılar ve bugün ilk yarışmalarına katıldılar. Çocuklarımız kışın tadını çıkarıyorlar. Kapsamlı bir tadilata geçeceğiz. Açık hava buz pistini oluşturduk. Bu anı Zakkum konseriyle taçlandırdık. Bize neden buz pisti 15 aydır kapalı diyorlar. 15 ayın 10 ayı zaten pandemi nedeniyle ve valilik kararıyla kapalı durumdaydı. Burada yapılacak restorasyonla ilgili bir ihale sürecimiz gerçekleşti. İlk fırsatta burada güzel bir restorasyonun başlangıcı olacak. Genel açılışı da o zaman yapacağız. Tüm Ankaralıları buz pateninde kaymaya ve güzel konserlerimize eşlik etmeye davet ediyorum."

"Ankara'ya yakışır bir tesise dönüştürülecek"

Tesisi kafeteryadan kütüphaneye, sergi salonundan buz pistine kadar modern bir yapıya dönüştürerek Ankara'ya yakışır hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan BELPA A.Ş. Genel Koordinatörü Hüseyin Çağrı Durak ise, "Buz Pateni Tesisimizin maalesef işlevsel olmadığını ve tamirata ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Burayı sporculara kullandırmak için BELPA olarak makine ve soyunma odalarının tamiratını yaptık. En azından mağduriyet yaşamamaları için bir süre daha ihaleye çıkılana kadar sporcularımıza verdik. İhalemizin tekrar açılmasıyla beraber yapılmış olan proje, bu spora ve Ankara'ya yakışır bir tesis olarak, sporun özüne uygun çeşitli etkinlik salonları, açık kütüphane, kafe, çevre düzenlemesi ve tesislerle tekrar Ankara'ya kazandırılacaktır" dedi.