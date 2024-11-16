Beltaş Kitap Kafe'de 'Devrimler ve Karşı Devrimler Yüz Yılı' Söyleşisi - Son Dakika
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Beltaş Kitap Kafe'de 'Devrimler ve Karşı Devrimler Yüz Yılı' Söyleşisi

Beltaş Kitap Kafe\'de \'Devrimler ve Karşı Devrimler Yüz Yılı\' Söyleşisi

Beşiktaş Belediyesi'ne ait Beltaş Kitap Kafe'de, Prof. Dr. Emre Kongar ve Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen, 'Devrimler ve Karşı Devrimler Yüz Yılı' kitabının 3. cildini tanıttı. Söyleşide katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı ve kitap imza töreni düzenlendi.

16.11.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Beşiktaş Belediyesi'ne ait Beltaş Kitap Kafe'de, Prof. Dr. Emre Kongar ve Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, 'Devrimler ve Karşı Devrimler Yüz Yılı' kitabının 3. cildi tanıtıldı.

Beşiktaş Belediyesi'ne ait Beltaş Kitap Kafe'de, Prof. Dr. Emre Kongar ve Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, 'Devrimler ve Karşı Devrimler Yüz Yılı' kitabının 3. cildi tanıtıldı. Cumhuriyet dönemi devrimleri tarihini anlatan kitapta hakkında konuşan Kongar ve Kalkandelen okurların sorularını da cevap verdi. Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat adına söyleşi gerçekleştiren kitabın iki yazarına fidan bağışında bulunuldu ve plaket verildi. Kongar ve Kalkandelen söyleşiye gelen okurlarının kitaplarını da imzaladı. Yapılan imza töreninin ardından söyleşi sona erdi.

"Beltaş Kafe Bize de moral oldu"

Söyleşide yeni kitabı hakkında konuşan Emre Kongar, "10-12 yıllık çalışmamızın sonucunun nasıl karşılanacağını bilemediğimiz bir dönemde okurlarla ilk buluşmayı Beltaş Kitap Kafelerin fikir babası Besim Kabalcı ve Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat bizi kitabımızın ilk cildi çıktığında okurlarla buluşturdular. Müthiş bir geri dönüş oldu bize de moral oldu. O toplantıdan sonra ikinci ve üçüncü cilt için çalışmalarımızı hızlandırdık. Hem okurlarda çok ilgiledi. Bu kitapta biz Cumhuriyet'in dönemlerinin isimlerini de değiştirdik. 1 Kasım 1945 tarihinde İnönü mecliste çok partili hayata geçtiğini söylüyor. Biz bu dönemi, 'Demokrasiye Geçerken Cumhuriyet'in Altını Oymak' diye adlandırdık" Benim söyleyeceklerim bu kadar tekrar hoş geldiniz ve teşekkür ederim" dedi.

"Kitabımız kronolojik bir dizin olarak ilerlemiyor"

Kitabın eş yazarı Zülal Kalkandelen ise, "Ben de hem bu etkinliği düzenleyen Beltaş Kitap Kafe'ye ve gelen siz okurlarımıza teşekkür ederim. Çünkü bir cumartesi günü öğleden sonrayı bize ayırmış oldunuz. Kitabımızda Cumhuriyet ve karşı devrime dair dönemlere değinmiş olduk. Bilgilenmek isteyenler için kitabımızda ayrıntılı bilgiler de var. O tarihlerde neler olduğuna da değiniyor. Sadece kronolojik bir dizin olarak ilerlemiyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beltaş Kitap Kafe'de 'Devrimler ve Karşı Devrimler Yüz Yılı' Söyleşisi - Son Dakika

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