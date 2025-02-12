Berat Kandili\'nin Önemi

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Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Berat Kandili dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında, "Berat kandili ile Ramazan'a ruh ve beden kirlerimizden arınmış olarak gireceğiz" dedi.

Berat'ın kurtuluş anlamına geldiğini söyleyen Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "3 aylarla beraber başlayan rahmet ve mağfiret iklimini şu anda derin bir şekilde hissediyoruz. İnşallah 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece yani Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Berat Kandili. Berat, kurtuluş demektir. 3 aylarla başlayan Allah'ın rahmet ve mağfiret sağanağı Regaip Kandili ile beraber günahlarımızdan arınmamıza vesile oldu. Hayatımızı muhasebe etmemize vesile oldu. Yine Şaban Ayı içerisinde 27. gecesinde peygamberimizin en büyük mucizesi Miraç Kandili'ni idrak ettik. Şu anda da inşallah Şaban'ın 15. gecesinde Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Bir ömür boyu üzerimizde biriken manevi kirlerden arınmak için Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimetlerden, fırsatlardan birisidir. Aynı zamanda Berat Kandili 11 ayın sultanı olan Ramazan Ayı'na hazırlık yapmanın ve onun müjdecisi, kapısı olması hasebiyle de önemlidir" dedi.

"Berat Kandili ile Ramazan Ayı'na ruh ve beden kirlerinden arınarak girilecek"

Ayvaz, Berat Kandili ile Ramazan Ayı'na ruh ve beden kirlerinden arınarak girileceğini söyleyerek, "Allah insanların talihini ve tarihini değiştirecek manevi bir takım olayları bu zamanlarda cereyan ettirdiğinden dolayı, bu zamanlar diğer zamanlara daha büyük ödüllerle beraber üstün kılınmıştır. Hem mekan hem de zaman olarak böyledir. Biz de kulların nimetlerinin takdim edildiği, yine Allah'ın onlara rahmet nazarı ile beraber baktığı, peygamberimizin rabbine bu gece çok dua ettiği bizim için ölçüdür, önemlidir. Biz de rol model olarak peygamberimizi örnek almak sureti ile Regaip Kandili'nden sonra idrak ettiğimiz Miraç, sonrasında da idrak edeceğimiz Berat Kandili ile beraber hem ruhumuzun ve bedenimizin kirlerinden arınacağız. Aynı zamanda ruh ve beden kirlerinden arınmış bir şekilde Ramazan Ayı'na kendimizi hazırlayacağız. Bu bizim için büyük bir fırsat olacak. İnşallah kurtuluşumuza da vesile olur. Ben bu duygu ve düşüncelerle beraber Kayserili kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ