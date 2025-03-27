Berberler Sahura Kadar Çalışıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberler, yoğunluk nedeniyle sahura kadar mesai yapmaya başladı.

Çarşamba ilçesinde, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayram öncesi tıraş olma geleneğini sürdürüp berberlere akın ederken, berberler ise yaşanan yoğunluk nedeniyle sahura kadar müşterilerine hizmet veriyor.

Bayram tıraşı olmak isteyen müşterilerin son günleri beklememeleri gerektiğini belirten berber Avni Aydın, vatandaşların yoğunluktan dolayı mağduriyet yaşanmaması için erkenden tıraşlarını olmalarını tavsiye etti. - SAMSUN