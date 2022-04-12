Berberler ve kuaförler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Berberler ve kuaförler iftarda bir araya geldi

12.04.2022 17:01
Berberler ve kuaförler iftarda bir araya geldi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerinin ardından üyeleri ile birlikte iftarda bir araya geldi.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerinin ardından üyeleri ile birlikte iftarda bir araya geldi.

Kordon parkta düzenlenen iftar yemeğine Karabük, Zonguldak ve Çankırı illerinden gelen kuaförlerin yanı sıra Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, Zonguldak, Kastamonu ve Kdz. Ereğli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanları, Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara katıldı.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, iftar yemeğine katılan Genel Başkan ve diğer il başkanları ile meslektaşlarına teşekkür ederek, iki gün süren eğitimlerinde faydalı olduğunu ve bunun zamanla farklı komsetlerde devam edeceğini söyledi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
TSO Meclis Başkanı Yılmaz'dan, konutlarda uygulanan KDV açıklaması TSO Meclis Başkanı Yılmaz'dan, konutlarda uygulanan KDV açıklaması

Zonguldak, Türkiye, Çankırı, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berberler ve kuaförler iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Berberler ve kuaförler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement