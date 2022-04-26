Berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Berberlerde bayram yoğunluğu

26.04.2022 15:11
Berberlerde bayram yoğunluğu

Erzincan'da yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Erzincan'da yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürüyor. Bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Kent merkezinde 20 yıldır berberlik yaptığını ifade eden Burak Şimşek, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Şimşek: "Ramazan Bayramına az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağız. Herkesin bayramını kutluyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Berberlerde bayram yoğunluğu
Berberlerde bayram yoğunluğu
Berberlerde bayram yoğunluğu

YORUMLAR
500
Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri

Ramazan Bayramı, Erzincan, Kuaför, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Galatasaray Başkanı Burak Elmas mahkemeye başvurdu! Seçim iptal edilecek mi?
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
12:22 Zamanında Gezi'yi provokasyon olarak tanımlayan Ahmet Davutoğlu: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:20:15. #1.13#
SON DAKİKA: Berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement