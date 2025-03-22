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Berberlerden Bayram Öncesi Uyarı

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Gaziantep'teki berberler, Ramazan Bayramı öncesi tıraşın son güne bırakılmaması için uyardı.

22.03.2025 10:35
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Berberlerden vatandaşlara "saç tıraşını son güne bırakmayın" uyarısı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan kuaför ve berberler, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerinin saç tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Ramazan bayramı öncesinde Gaziantep'teki kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayrama bakımlı bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar berberlerin yolunu tutuyor. Vatandaşlar saç ve sakal kesimi, yüz maskesi, saç bakım maskesi ve ağda gibi işlemler yaptırarak bayrama bakımlı girmeye hazırlanıyor. Berber esnafı ise saç tıraşı başta olmak üzere diğer işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlara 'erken gel' tavsiyelerinde bulundu.

Yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların mümkün olduğunca erken tıraş olmaya gelmelerini tavsiye eden berber işletmecisi Nihat Güzel, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Kısmet olursa inşallah bayramdan önce tüm müşterilerimizi tıraşa bekliyoruz. Tıraş son günlere kaldığı zaman müşterilerimizin tıraşlarında güzellikler yaşamıyoruz. Tüm müşterilerimizi bayram öncesi yoğunluk olmadan tıraşa gelmelerini bekliyoruz. Bayrama kısa bir süre kaldı. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimizin tıraşları son günlere kaldığında memnuniyet problemi yaşanıyor. Müşterilerimiz bu konuda biraz daha hassas davranır ve tıraşa erken gelirlerse hem kendileri tıraştan memnun kalırlar hem de bizde kendilerini inşallah güzel bir şekilde tıraş ederiz. Çünkü son günlerde ciddi bir yoğunluk oluyor" dedi.

Yoğunluğa kalmamak için erken tıraş olmaya geldiğini belirten vatandaşlardan Enes Arslan ise, "Tıraşımın daha güzel çıkması, sakin kafayla tıraş olmak için ve istediğim tıraşı olabilmek için erken geldim. Son günlerde baya yoğunluk oluyor. Berberlerde tüm müşterilerini tıraş etmek için çabalıyorlar. Eğer güzel tıraş istiyorlarsa tıraşlarını erken olsunlar. Çünkü son günlerde tıraşları pek istedikleri gibi olmayabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berberlerden Bayram Öncesi Uyarı - Son Dakika

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