Berlin Havalimanı'nda Grev - Son Dakika
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Berlin Havalimanı'nda Grev

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Almanya'da Ver.di sendikasının grevi nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı'nda 246 uçuş iptal oldu.

10.03.2025 13:42
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Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'nda greve giden çalışanlar eylem yaptı.

Almanya'da Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg ve Leipzig-Halle havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanları 24 saatlik greve gitti. Berlin Brandenburg Havalimanı'nda iş bırakan çalışanlar, eylem yaptı. Havalimanının yolcu gidiş katına çıkan yaklaşık 100 kamu ve yer hizmeti çalışanı, terminalde yürüdü. Eylem yapan işçilerin yürüyüşü sırasında zaman zaman alkışlar yükseldi.

Grev nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı'nda 246 uçuş iptal oldu, iptallerden yaklaşık 67 bin yolcu etkilendi.

İşçi sendikası yüzde 8 zam talep ediyor

İşçi sendikası Ver.di, havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor. Çalışanların ücretlerine yüzde 8 zam ya da en az 350 euro artış ve 3 gün ek izin sendikanın talepleri arasında yer alıyor. İşverenler de artan faiz oranlarıyla yüksek borçlara dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını savunuyor.

Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 14-16 Mart tarihleri arasında Potsdam'da devam edecek.

Havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının grevi bu gece 23.59'da sona erecek. - BERLİN

Berlin Havalimanı\'nda Grev
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berlin Havalimanı'nda Grev - Son Dakika

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