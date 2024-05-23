BES Eskişehir Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BES Eskişehir Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı

BES Eskişehir Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Eskişehir Şubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde siyah çelenk bırakarak eylem yaptı. BES Eskişehir Şube Sekreteri Baki Ulaş Karaca, sosyal güvenlik kurumlarında çalışan emekçilerin düşük ücretlerle çalıştırıldığını belirtti. Karaca, SGK emekçilerinin taleplerini de sıralayarak ortak mücadeleye çağrı yaptı.

23.05.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Eskişehir Şubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Ardından basın açıklaması yapan BES Eskişehir Şube Sekreteri Baki Ulaş Karaca, sosyal güvenlik kurumlarında çalışan emekçilerin çok düşük ücretlerle çalıştırıldığını söyledi.

BES Eskişehir Şube Sekreteri Baki Ulaş Karaca yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere her sene oldu bittiye getirilen sosyal güvenlik haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirilmelerle yetinilmemiş, maalesef 'Kamuda tasarruf ve verimlilik' adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir. Sosyal güvenliğin giderek tasfiye edildiği, emekli aylıklarının açlık sınırının dahi altında kaldığı, 2008 Ekim sonrası işe giren işçi ve emekçileri mezarda emekliliğin beklediği, işsizlerin, gençlerin toplumun önemli bir kısmının aslında sosyal güvenlik kapsamında olmadığı bir ülkede aslında kutlanacak bir sosyal güvenlik haftasından değil yok edilen gelecekten bahsedebiliriz" dedi.

"Sosyal güvenlik emekçilerini ortak mücadeleye çağırıyoruz"

Karaca,"Sosyal Güvenlik Emekçileri artık sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istiyor. Çözüm sosyal güvenlik emekçilerinin ortak mücadelesinde Büro Emekçileri Sendikası olarak sendikamızın yetkili olduğu yıllardaki haklarımızı almak ve kazanılmış haklarımıza geleceğimize iş güvencemize sahip çıkmak için tüm sosyal güvenlik emekçilerini ortak mücadeleye çağırıyoruz" diye konuştu.

SGK emekçileri taleplerini sıraladı

Karaca, Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

"5510 sayılı Yasa değişmelidir. Tüm memur maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu özerk olmalı, memur ve emekli maaşlarını düşürmek yerine kayıt dışı istihdamla mücadele etmelidir. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz! Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz! SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz! Sosyal Güvenlik Hizmet Sınıfı/Uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz! Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 Ekim sonrası işe giren sigortalı memurların kayıplarının engellenmesi için çalışma başlatmasını istiyoruz! 2022 Yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz. Kurum içi tüm unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz! Mülakatın kaldırılmasını liyakatin tesis edilmesini istiyoruz! Personel servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz! Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz! İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Eskişehir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BES Eskişehir Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Finalde Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
19:18 Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 23:08:41. #1.12#
SON DAKİKA: BES Eskişehir Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement