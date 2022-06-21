Beşevler-Vezirhan karayolunda yapım ve genişletme çalışmalarına başlanıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yıllardır sorun olan Beşevler- Vezirhan istikametinde yol yapım ve genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce alanda incelemelerde bulundu. Yolun medeniyet olduğunu ve herkese nasip olmayacağını söyleyen Başkan Suer, "Yılların çözüm bekleyen bir problemine daha neşter vuruyoruz. Söz verdiğimiz gibi Beşevler-Vezirhan istikametinde yol yapım ve genişletme çalışmalarına başlıyoruz. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'müz ekipleriyle birlikte sahada incelemelere bulunduk. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra başlayacak olan yol yapım çalışmalarını inşallah kısa sürede tamamlayarak, söz konusu alandaki yolumuzu daha geniş, kullanışlı ve daha emniyetli bir hale getireceğiz" dedi. - BİLECİK