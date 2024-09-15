Beşiktaş'ta Mevlit Kandili Programı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Mevlit Kandili Programı

Beşiktaş\'ta Mevlit Kandili Programı

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen programda Diyanet Başkan Yardımcısı İşliyen vaaz verdi.

15.09.2024 00:09
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İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen vaazında, "Narinleri toprağa gömen insanların peygamberin ahlakından nasipdar olduğu ifade edilebilir mi?" dedi.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sav) doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Beşiktaş Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde program düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programda camiyi dolduran kalabalık, ellerini semaya açarak dualar etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda, ilahiler ve kasideler seslendirildi.

Programda vaaz veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, camiyi dolduran kalabalığın kandilini tebrik etti. İşliyen, konuşmasında 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine de değindi. İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının yakılarak ve gömülerek öldürüldüğü dönemden sonra Peygamber Efendimizin kendi kızına verdiği değerle bu anlayışa son verdiğinin altını çizen İşleyen, "Narinleri toprağa gömen insanların, peygamberin ahlakından nasipdar olduğu ifade edilebilir mi?" dedi. Küçük bebeklerin bedenlerinin de istismar edildiğini ifade eden İşliyen, bu insanların Allah'tan ve peygamberden en küçük pareleri olmadığını söyledi. İşliyen'in vaazı sonrası program Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'in okunması, ilahiler ve kasideler ile devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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