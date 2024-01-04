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Besime Özderici Ortaokulu Öğretmeni Selçuk Tutak, Maaş Ödülünü Filistin'e Bağışladı - Son Dakika
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Besime Özderici Ortaokulu Öğretmeni Selçuk Tutak, Maaş Ödülünü Filistin'e Bağışladı

Besime Özderici Ortaokulu öğretmenlerinden Selçuk Tutak, mesleğinde gösterdiği başarılar sonucunda kazandığı maaş ödülünü Filistin'e bağışladı. Bağış, Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir'e teslim edildi.

Besime Özderici Ortaokulu Öğretmeni Selçuk Tutak, Maaş Ödülünü Filistin\'e Bağışladı
04.01.2024 - 10:22,
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Besime Özderici Ortaokulu Öğretmenlerinden Selçuk Tutak, kazanmış olduğu maaş ödülünü Filistin'e bağışladı.

Besime Özderici Ortaokulu Öğretmeni Selçuk Tutak, mesleğinde gösterdiği başarılardan dolayı aldığı maaş ödülünü bağışladı. Tutak; Filistin'e ulaştırılmak üzere bağışını Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir'e teslim etti. Kandemir, duyarlı davranışından dolayı Tutak'a teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Besime Özderici Ortaokulu Öğretmeni Selçuk Tutak, Maaş Ödülünü Filistin'e Bağışladı - Son Dakika


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