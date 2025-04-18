Besni\'de Kaçak İçki Denetimi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde alkol satışı yapan iş yerlerine yönelik kaçak içki denetimi gerçekleştirdi.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde alkol satışı yapan iş yerlerine yönelik kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Düzenlenen denetimlerde iş yerlerinde bulunan ürünler tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kaçak içkiye rastlanılmadı.

Benzer denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN