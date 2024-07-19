BEÜ'de Üniversite Hedeflerine Katkı ve THE Etki Sıralaması Başarısına Ödül Töreni - Son Dakika
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BEÜ'de Üniversite Hedeflerine Katkı ve THE Etki Sıralaması Başarısına Ödül Töreni

BEÜ\'de Üniversite Hedeflerine Katkı ve THE Etki Sıralaması Başarısına Ödül Töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) üniversite stratejik hedeflerine katkı, Times Higher Education (THE) etki sıralaması başarısına katkı ve sıfır atık politikası kapsamında en iyi performans gösteren akademik ve idari birimlere ödül töreni düzenlendi. Törende, başarılarından dolayı akademisyenlere ve idari personele teşekkür belgeleri ve fidan takdim edildi.

19.07.2024 18:54
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) "Üniversite Stratejik Hedeflerine Katkı", "Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması Başarısına Katkı" ve "Mayıs Ayı Sıfır Atık Politikası Kapsamında En İyi Performans" kapsamında dereceye giren akademik ve idari birimlere ödül töreni düzenlendi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Özölçer, üniversitenin hızla üst seviyelere taşınmasının önemine vurgu yaparak, BEUN'nun hedefinin bir araştırma üniversitesi olmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda, BEUN'a başarı sıralamasında üst seviyelere taşıyan akademik personele teşekkür eden Özölçer, üniversitenin büyümesi ve gelişmesi için stratejik hedeflerin başarısının kritik olduğunu ifade etti. Özölçer, bu süreçte emek veren tüm akademik ve idari personeli tebrik etti.

Törende, kağıt israfını önlemek amacıyla dereceye giren akademisyenlere ve idari personele teşekkür belgeleri dijital olarak iletilirken, kendilerine ayrıca fidan takdim edildi. Sağlıklı ve kaliteli yaşam, erişilebilir temiz enerji, iklim eylemi gibi çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 2024 BEUN THE Etki Sıralaması başarısına katkı sunan personele Rektör Özölçer; BEUN Stratejik Hedeflere Katkı sunan personele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu; pil, kağıt, plastik, cam, metal ve ayrıştırma kategorilerinde Sıfır Atık Başarısına Katkı sunan personele de Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Azar fidan takdim etti.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEÜ'de Üniversite Hedeflerine Katkı ve THE Etki Sıralaması Başarısına Ödül Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEÜ'de Üniversite Hedeflerine Katkı ve THE Etki Sıralaması Başarısına Ödül Töreni - Son Dakika
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