BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı Veli Köktürk'ü kabul etti

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BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı Veli Köktürk'ü kabul etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı Veli Köktürk'ü makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Köktürk'le bir süre sohbet etti.

Köktürk ise, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Öte yandan SGK Zonguldak İl Müdürü İhsan Şan ve beraberindeki heyet de BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e makamında ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Özölçer ve Şan bir süre sohbet etti. Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Özölçer, Şan'a çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi. Şan ise misafirperverliğinden dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK