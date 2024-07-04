BEUN'da 2022-2024 Etkinliklerinde Görev Alan Personele Teşekkür Belgesi Takdim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BEUN'da 2022-2024 Etkinliklerinde Görev Alan Personele Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

BEUN\'da 2022-2024 Etkinliklerinde Görev Alan Personele Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2022-2024 dönemleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan teknik ve idari personele, gösterdikleri gayret nedeniyle 'Birlikte Başarıyoruz' temalı teşekkür belgesi takdim etti. Törene üniversite yönetimi, idari birim yöneticileri ve tüm personel katıldı. Rektör Özölçer, personelin üstün gayretleri sayesinde elde edilen başarıları vurgulayarak teşekkürlerini sundu.

04.07.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN'da 2022-2024 arasında gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan teknik ve idari personele, göstermiş oldukları gayret nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde 2022-2024 dönemleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan tüm teknik ve idari personel için "Birlikte Başarıyoruz" temalı belge taktim töreni düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, idari birim yöneticileri, tüm teknik ve idari personel katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, göreve geldiği 8 Nisan 2022'den bu yana, bir asırlık tarihi ve her alanda gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalarıyla adından söz ettiren Üniversitenin, çok daha hızlı ve büyük bir ilerleme sağlaması adına yoğun bir tempoyla çalıştıklarını dikkat çekerek, akademik, kültürel, sanatsal ve sportif olmak üzere her branşta gerek ülke çapında gerek uluslararası düzeyde etkileyici başarılar sergilediklerinin altını çizdi.

Üniversitenin gelişimi ve çok daha iyi yerlere gelebilmesi adına çok mühim ikili anlaşma ve protokollere imza attıklarını; önümüzdeki dönemde de çok daha büyük başarılar ve gelişim çizgisi sürdürebilmek için şimdiden planlama ve programlara giriştiklerini ifade etti. Bütün bu süreçte gerçekleştirilen her türlü etkinlik, program ve çalışmaya katılan, özverili ve üstün gayretleriyle bütün bu sistemi işler kılan teknik ve idari personele teşekkürlerini sunan Rektör Özölçer, üniversite yönetiminin her bir personelin gayret ve özverisiyle başarı yakalayabileceğini, son iki yılda gerçekleştirilen çalışma ve başarıların da teknik ve idari personelin üstün gayretleri sayesinde gerçekleşebildiğini ifade ederek tüm üniversite ve idari birim yöneticilerine, teknik ve idari bütün personele teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmasının ardından tören, idari birim yöneticilerine ve tüm personele teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN'da 2022-2024 Etkinliklerinde Görev Alan Personele Teşekkür Belgesi Takdim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 18:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: BEUN'da 2022-2024 Etkinliklerinde Görev Alan Personele Teşekkür Belgesi Takdim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement