BEUN\'da 2022-2024 Etkinliklerinde Görev Alan Personele Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

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BEUN'da 2022-2024 arasında gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan teknik ve idari personele, göstermiş oldukları gayret nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde 2022-2024 dönemleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan tüm teknik ve idari personel için "Birlikte Başarıyoruz" temalı belge taktim töreni düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, idari birim yöneticileri, tüm teknik ve idari personel katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, göreve geldiği 8 Nisan 2022'den bu yana, bir asırlık tarihi ve her alanda gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalarıyla adından söz ettiren Üniversitenin, çok daha hızlı ve büyük bir ilerleme sağlaması adına yoğun bir tempoyla çalıştıklarını dikkat çekerek, akademik, kültürel, sanatsal ve sportif olmak üzere her branşta gerek ülke çapında gerek uluslararası düzeyde etkileyici başarılar sergilediklerinin altını çizdi.

Üniversitenin gelişimi ve çok daha iyi yerlere gelebilmesi adına çok mühim ikili anlaşma ve protokollere imza attıklarını; önümüzdeki dönemde de çok daha büyük başarılar ve gelişim çizgisi sürdürebilmek için şimdiden planlama ve programlara giriştiklerini ifade etti. Bütün bu süreçte gerçekleştirilen her türlü etkinlik, program ve çalışmaya katılan, özverili ve üstün gayretleriyle bütün bu sistemi işler kılan teknik ve idari personele teşekkürlerini sunan Rektör Özölçer, üniversite yönetiminin her bir personelin gayret ve özverisiyle başarı yakalayabileceğini, son iki yılda gerçekleştirilen çalışma ve başarıların da teknik ve idari personelin üstün gayretleri sayesinde gerçekleşebildiğini ifade ederek tüm üniversite ve idari birim yöneticilerine, teknik ve idari bütün personele teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmasının ardından tören, idari birim yöneticilerine ve tüm personele teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK