BEUN, EAIE 2024 Fuarında Tanıtım Yaptı - Son Dakika
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BEUN, EAIE 2024 Fuarında Tanıtım Yaptı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fransa'daki EAIE 2024 Fuarı'nda uluslararası ilişkiler görüşmeleri gerçekleştirdi.

19.09.2024 16:52
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fransa'nın Toulouse şehrinde Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği (EAIE) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük yükseköğretim fuarı olarak adlandırılan EAIE 2024 Yükseköğretim Fuarı'na katıldı.

Fransa'nın Toulouse şehrinde düzenlenen Yükseköğretim Fuarı'nda, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e BEUN Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce eşlik ederken fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen üniversite temsilcilerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak şehri tanıtıldı. Bununla birlikte düzenlenen fuarda üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofisi temsilcileriyle olası ikili iş birlikleri ve Erasmus anlaşmalarına dair verimli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirildi.

EAIE 2024 Yükseköğretim Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, böylesi yüksek katılımlı bir fuarda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ayrıca Rektör Özölçer, "Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında olan uluslararasılaşma kapsamında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerindeki niteliği artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğine odaklanan Erasmus+ KA 131 hareketlilik faaliyetleri çerçevesinde anlaşma sayımız 234'e ulaşmış bulunmaktadır. Bu sayıyı ve hareketliliği artırmak suretiyle, Üniversitemizin Avrupa'da daha tanınır bir yükseköğretim kurumu haline gelmesi konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN, EAIE 2024 Fuarında Tanıtım Yaptı - Son Dakika

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