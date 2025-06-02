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BEUN Mezuniyet Coşkusu

BEUN Mezuniyet Coşkusu
02.06.2025 13:55
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli'de mezuniyet törenlerini coşkuyla gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Kdz. Ereğli'de bulunan Eğitim, Denizcilik, Turizm Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni kapsamında Kdz. Ereğli'de bulunan Eğitim, Denizcilik, Turizm ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi mezuniyet törenine; Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Kdz. Ereğli Adalet Komisyonu Başkanı Çelebi Tetik, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Senatörler, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, akademisyenler, öğrenciler ve mezunların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, "BEUN olarak her geçen gün ulusal ve uluslararası alanda çok büyük başarılar kazandıklarını, öğrencilerin güncel gelişmeler ışığında ve son bilimsel tekniklerle donatılmasının yanında akademik etik üzerine de yoğunlaşılan programlar neticesinde alanında aranan, önemli nitelikleri haiz bireyler olarak mezun edilmelerine büyük önem verdiklerini aktardı. Ereğli Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenlerin ve eğitimcilerin, Türkiye'nin her yanında BEUN'u gururla temsil ettiklerini aktaran Prof. Dr. Kutoğlu, fakülteye olan katkılarından ve mezuniyet töreninin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek tüm öğrencilerin mezuniyet törenini kutladı, ailelere de vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ederek tüm mezunların yetişmesinde büyük katkılar sunan akademik kadroya şükranlarını ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, fakülte olarak çok kıymetli mezunlar yetiştirmeye büyük önem verdiklerini, buradan mezun olarak öğrencilerin Türkiye'nin geleceğini, eğitim altyapısını kuracak şekilde akademik ve etik kodlarla donatıldığını belirtti. Mezunların yetişmesinde, fakültenin olanaklarını geliştirmede ve mezuniyet töreninde sunmuş olduğu katkılardan dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Azar, mezunların yetişmesindeki katkılarından dolayı da akademisyenlere teşekkürlerini sundu. Öğrencilerin ailelerine de teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Azar, mezuniyetin tüm öğrenciler ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

2024-2025 Akademik Yılı Ereğli Eğitim Fakültesi mezuniyet töreni, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından fakülte birincisi Zehra Ögtem'in konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e fakülteye vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Ögtem, devamında ise kendilerini yetiştiren akademisyenlere ve büyük emek veren ailelerine teşekkür etti. Tören, fakülte birincisi Zehra Ögtem'in ailesiyle birlikte mezuniyet kütüğüne isminin yer aldığı plakayı çakmasıyla devam etti. Törenin devamında ise fakülte bölümlerinde dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri takdiminde bulunuldu. Dereceye girenlere verilen ödül ve mezuniyet belgesi takdiminin ardından ise mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Mezunların yemin etmesinin ardından kep atma törenine geçilirken büyük coşkuyla gerçekleştirilen tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nin bitmesinin ardından ise Kdz. Ereğli'de bulunan Denizcilik Fakültesi, Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi ve Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulunun 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu "BEUN Ailesi olarak üç farklı akademik birimin mezuniyet törenini bir arada gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını, bu törenin gerçekleştirilmesi ve farklı birimlerdeki öğretim faaliyetlerinin güncel bilimsel gelişmeler ışığında, son teknolojiye dayanan altyapısal olanaklarla gerçekleştirilmesi için büyük çaba gösteren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunarak konuşmasına başladı.

Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye'nin denizleri ve turizm olanaklarıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu, buna uygun eğitim-öğretim faaliyetleriyle Türkiye'nin çok daha iyi konumlara gelebileceğini aktararak Denizcilik Fakültesi ve Kdz. Ereğli Turizm Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin bu vizyonla yetiştirilerek Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek üzere mezuniyete uğurlandıklarını belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu ayrıca Kdz. Ereğli MYO'dan mezun öğrencilerin kendi mesleki alanlarında nitelikli bireyler olarak Türkiye'nin yarınları adına kendilerine güvenerek, mesleki pratik ve etik kodlarla çalışma hayatlarını sürdüreceklerine inandığını belirterek tüm mezunların yetişmesinde büyük katkılar sunan akademisyenlere ve mezunların ailelerine derin teşekkürlerini sunarak mezunları tebrik etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizcilik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, konuşmasına mezun öğrencileri yalnız bırakmayan ailelere ve törenin gerçekleşmesinde emeği olan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek başladı. Prof. Dr. Çelikoğlu, "Uzun bir yolculuğun ardından, her biriniz azminizle, emeğinizle ve kararlılığınızla bu başarıyı hak ettiniz. Şimdi yepyeni bir başlangıcın eşiğindesiniz." sözleriyle öğrencilerini kutladı. Prof. Dr. Çelikoğlu, devamında mezunlara hayat yolunda başarılar dileyerek hayallerinin peşinden gitmekten ve inandıkları değerleri savunmaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı. Mezunların gidecekleri her yerde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bir ferdi olduklarını unutmamaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Çelikoğlu, konuşmasını Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek tamamladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Avni Yıldız tarihi bir anı yaşadıklarını, 2017 yılında ilk öğrencilerini kabul eden fakülteden bugün 38 öğrencinin mezun olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti. Turizm sektörünün, sadece ekonomik bir faaliyet alanı olmadığını, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi güçlendiren, insan odaklı bir anlayışın da temsilcisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, üniversiteye kazandırdığı stratejik açılımlar, gelişime verdiği önem ve özellikle Kdz. Ereğli Turizm Fakültesine yönelik destekleri için Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür etti. Prof. Dr. Yıldız konuşmasını, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek tamamladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır konuşmasının başında iki yıllık özverili bir emeğin, azmin, sabrın ve mücadelenin sonucunu kutladıklarını ve bunun için öğrencilerini, akademik ve idari personel ile öğrencilerin ailelerini kutlayarak teşekkür etti. Mezunların yalnızca akademik bilgi edinmediğini, aynı zamanda sorumluluk bilinçlerinin geliştiğini ve hayat boyu sürecek dostluklar kazandıklarını da ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Çakır, konuşmasını Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek tamamladı.

2024-2025 Akademik Yılı Kdz. Ereğli Mezuniyet Töreni, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından Denizcilik Fakültesi birincisi Mert Can Akın, Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi birincisi Elif Yalçın ve Kdz. Ereğli MYO Birincisi Dilara Sude Öztürk'ün konuşmalarıyla devam etti. Öğretim gördükleri birimlere vermiş olduğu büyük destek ve teşviklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan birinciler, devamında ise kendilerini yetiştiren akademisyenlere ve her zaman desteklerini gösteren ailelerine teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdı.

Birincilerin konuşmalarının ardından, mezuniyet töreni protokol üyelerinin, fakülte ve meslek yüksekokulunu dereceyle bitirenlere ödül ve başarı belgesi takdimiyle devam etti. Birincilikle mezun olan öğrencilerin adları protokol üyeleri ve ailelerle birlikte kütüğe isimlerinin yazdığı başarı plakasının çakılmasıyla devam ederken, ardından ise mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Mezunların yemin etmesinin ardından kep atma törenine geçilirken büyük coşkuyla gerçekleştirilen tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Etkinlikler, Denizcilik, zonguldak, Turizm, Ereğli, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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