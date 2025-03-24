Beyağaç'ta Ramazan İftarı Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyağaç'ta Ramazan İftarı Sevinci

Beyağaç\'ta Ramazan İftarı Sevinci

Beyağaç Belediyesi'nin düzenlediği toplu iftar programında ilçe sakinleri bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu yaşadı. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, etkinliğin birlik ve dayanışma desteği sağladığını belirtti.

24.03.2025 11:06  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya gelen ilçe sakinleri, Ramazan'ın bereketini, birlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşadı.

Beyağaç Belediyesi tarafından Beyağaç Belediyesi Kapalı Pazaryerinde toplu iftar programı düzenlendi. Vatandaşların da destek verdiği iftar yemeğinde, Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçe protokolü ve binlerce Beyağaçlı aynı sofrada buluştu.

İftar sofrasında buluşmanın manevi hazzını yaşadıklarını ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç Belediyesi olarak mübarek Ramazan ayında tüm hemşehrilerimizle birlikte orucumuzu açmak istedik. Ramazan'ın bereketini, birlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Belediyemiz tarafından her Ramazan ayında düzenlenen bu etkinlik geçtiğimiz yıllarda tüm mahallerde düzenleniyordu ama bu sene tasarruf tedbirlerinden dolayı toplu olarak düzenledik. Vatandaşlarımızın da katkısıyla belediye olarak tüm mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmek istedik. Bu anlamlı iftar programı bizim ve vatandaşlarımız için bir dayanışma ve kaynaşma vesilesi oldu. Toplu iftar programına katılım gösteren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde idrak edecek olduğumuz bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramının Beyağaç'ımız, Denizli'miz, ülkemiz ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini ve de hayırlara vesile olmasını diyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Beyağaç Belediyesi, Etkinlik, Politika, denizli, Beyağaç, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyağaç'ta Ramazan İftarı Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:42:11. #7.12#
SON DAKİKA: Beyağaç'ta Ramazan İftarı Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement