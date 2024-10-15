Beyaz Bastonun Önemi Vurgulandı

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Aydın'da gerçekleştirdikleri etkinlik ile beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Beyaz baston, körlerin bağımsızlığı, özgürlüğü, hayata eşit katılımın sembolüdür" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü dolayısıyla program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen programda kısa bir konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, beyaz bastonun görme engelli bireyler için önemine dikkat çekti.

Erişilebilirliğin temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Özen; "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü, hem toplumsal duyarlılığı artırma hem de beyaz bastonun körler üzerindeki önemi vurgulamak adına çok önemlidir. Beyaz baston, körlerin bağımsızlığı, özgürlüğü, hayata eşit katılımın sembolüdür. Ancak bizler her daim erişilebilir Türkiye, erişilebilir dünya hayaliyle açıklamalarımızı yaparken maalesef kamuya açık alanlar, kaldırımlar ve binalar beyaz baston ile yürüyebilecek kadar eşit değil. Dolayısıyla beyaz bastonlarımız bizimle birlikte engelleniyor. Erişilebilirlik temel bir insan hakkıdır. Hiç bir güç insanların erişimine engel olmamalı. Gerek sosyal medyamızda gerek açıklamalarımızda Aydın'da yaşayan binlerce görme engellinin beyaz bastona ihtiyaç duyduğunu her daim vurguladık. Bu çağrımıza kıymetli desteklerini veren Aydınlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamda güçlü destek sağlayan kıymetli büyükşehir belediye başkanımız 'Engellilerin Annesi' Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN