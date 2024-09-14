Beykoz'da İmar Planları Yeniden Revize Edilecek - Son Dakika
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Yerel

Beykoz'da İmar Planları Yeniden Revize Edilecek

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Paşamandıra Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Buluşması'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü ve Beykoz'un 5 mahallesinde imar planlarının revize edileceğini duyurdu.

14.09.2024 12:26  Güncelleme: 16:07
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Paşamandıra Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Buluşması'nda, "Bakan Murat Kurum ile görüştüm. Beykoz'un ilk etapta 5 mahallesinde imar planları ivedilikle revize edilecek" dedi.

Alaattin Köseler, Paşamandıra Mahallesi sakinlerinin imar, spor alanı, Riva Deresi'nin ıslahı, altyapı sorunları ve su tarifeleri gibi konulardaki taleplerini dinledi. İlçedeki imar sorununa ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Köseler, şunları söyledi:

"Beykoz'un imar planları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da görüştük. Görüşmemizde bu planların Beykoz'a uymadığını, ilçede gençlerin işsizlik ile kıvrandığını, planlarda iş yeri ile ilgili bazı şeyler olması gerektiğini ilettim. Bakanlık bu geri görünüm etkilenme bölgelerinde son kararı veren merci. Bu karar verici ile bizzat sıkıntıları paylaştım ve günün sonunda olumlu bir görüş ile oradan ayrıldım. Kendisi, Genel Müdürü'ne talimat verdi. Beykoz'un 5 mahallesinde imar planları ivedilikle tekrar revize edilecek. Bu bahsi geçen 5 mahalle başlangıç. Diğer mahallelerimizi de bu şekilde Ankara'ya taşıyacağız. Karşılıklı diyalogla imar planlarını revize edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beykoz'da İmar Planları Yeniden Revize Edilecek - Son Dakika

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