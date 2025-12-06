Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu - Son Dakika
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu
06.12.2025 12:28  Güncelleme: 13:33
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu
Beykoz Riva'da deniz manzarasıyla dikkat çeken, Türkçe anlamı "efsane" olan Legend Otel, yıllardır süren hukuki süreç ve sahipsizlik nedeniyle adeta harap bir hale geldi. 2017'den bu yana mahkemelik olan otel, güvenlik zafiyetinin artmasıyla birlikte tinercilerin ve hırsızların uğrak noktası oldu.

Beykoz Riva'da deniz manzarasıyla dikkat çeken Legend Otel, 2017'de başlayan hukuki sürecin sonuçlanmaması nedeniyle harabeye döndü. 186 odalı tesisin son hali havadan görüntülendi.

186 ODALI

186 odalı dev tesisin içi ve dışı, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen, odaları dağılan otelin son hali havadan görüntülendi.

Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2017 yılında oteli 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarmış, ancak ihale sonuçlanmadan süreç mahkemeye taşınmıştı. Aradan geçen 8 yıla rağmen otelin akıbeti hala netleşmedi. Otelin mülkiyet durumu ve geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, bölge sakinleri ve çevrede yaşayanlar yıllardır atıl halde bekleyen yapının tehlike saçtığını belirtiyor.

Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

MİLLİ SERVET YOK OLUYOR

Bölgede fotoğrafçılık yapan Tolga Aray, otelin her geçen yıl daha da kötü duruma düştüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık dört senedir geliyorum. Çekim yapıyoruz arkadaşlarla. Güvenlik olmaması biraz sıkıntı. Çünkü ben her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu görmeye başladım. Aşağıda kumsal çok güzel aslında. Riva Kumsalı gibi değerlendirilebilir. Fakat o kadar bakımsız ki insanın içi acıyor. Özellikle Antalya gibi yerlerde böyle bir büyük alan görebiliyorsunuz. Otelin diğer tarafları gerçekten çok geniş ve o alanlar normalde milli servet. İnsanın içi acıyor. Biz fotoğrafçı olarak çok mutluyuz. İnsanların böyle yerleri bulması gerçekten çok zor biliyorsunuz Türkiye'de. Ama bu değeri de kaybetmemek gerekiyor. Belki güvenlik olsa gelenler biraz daha dikkat eder Onun varlığı burada insanların daha bakımlı davranmasına daha dikkat etmesine yol açar. Milyonlarca lira belki de milyonlarca dolar burada olmuş durumda. Ne kadar kamu değil kişisel olsa da bir kişiye de ait olsa burası sonuçta burası bizim ülkemizin maddi imkanlarla yapılmış bir yer. Sahip çıkılması lazım" dedi.

Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

"HER TÜRLÜ ŞEY DÖNÜYOR"

Fotoğraf çekimine geldiğini ifade eden Melih Sezgin ise "Bu kadar büyük bir alanın bu şekilde boş bırakılması belediye taraflarından hiçbir şekilde kontrol edilmemesi çok üzücü. Çünkü her türlü insan tipi görebiliyoruz burada. Biz buraya bugün çekime geldik İnsanlar buraya genelde kafa dinlemeye alkol kullanmaya vesaireye geliyor ama kimisi de mangala geliyor. Her yer cam kırığı. Her an bir tehlike görebileceğin bir gece burası çok karanlıktır eminim ki her türlü şey dönüyordur yani. Güzel bir koy aslında. Yazın da denize girip yüzebildiğim bir koy ama fakat baktığında bunu kötü niyetli kullanmak isteyen insan tipleri çok olduğu için çok rahat kullanılabilir yani" diye konuştu.

Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Yakın çevrede yaşayanlar, otelin geceleri madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu, içeride hırsızlık ve tahribatın sürdüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, otelin ya güvenlik altına alınmasını ya da yeniden turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu
Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yazik degilmi 7 yildir sonuclanmayan mahkemeye ceza verilmeyecek mi. benim alcak davam 10 yil oldu sonuclanmadi . 3 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    çok yazık milli servet kül olmuş 2 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.