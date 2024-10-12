Beylikdüzü'nde Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları Semineri - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları Semineri

Beylikdüzü\'nde Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları Semineri

Beylikdüzü Belediyesi, Anne ve Çocuk Merkezlerinde ebeveynler için düzenlenen seminere Uzman Psikolog Fahri Açar katıldı. Mükemmeliyetçi tutumların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine değinilen seminerde, doğru ebeveyn davranışları üzerine bilgi verildi.

12.10.2024 12:01  Güncelleme: 12:09
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Beylikdüzü Belediyesi'nin Anne ve Çocuk Merkezlerinde ebeveynleri doğru çocuk eğitimi konusunda bilgilendirmek amacıyla bir seminer programı düzenlendi. Anne babalara mükemmeliyetçi tutumun olası zararları anlatıldı. Uzman Psikolog Fahri Açar'ın konuk edildiği seminerde Açar, "Mükemmel şartlar sunamıyorsanız, mükemmeli bekleyemezsiniz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan Ayten İlgün Harman ve 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezleri, en doğru ebeveyn davranışını sergilemek isteyen anne babalar için "Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları" adlı seminere ev sahipliği yaptı. Uzman psikolog Fahri Açar'ın konuk edildiği seminerde, sırasıyla mükemmeliyetçi, baskıcı-otoriter, aşırı koruyucu, aşırı hoşgörülü, ilgisiz, tutarsız, demokratik anne baba tutumları açıklanırken; özellikle mükemmeliyetçi tutumun muhtemel etkileri üzerinde duruldu.

"En doğru anne baba tutumu, demokratik tutumdur"

Otoriter tutumun silik ve çekingen; aşırı koruyucu tutumun özgüvensiz, sorumsuz ve içe dönük ya da saldırgan; ilgisiz tutumun zararlı alışkanlıklara ve suç işlemeye meyilli; tutarsız tutumun insanlara karşı güvensiz ve ürkek bireylerin gelişimine sebebiyet verdiğini açıklayan Fahri Açar; kendine güvenen, sağlıklı bireyler yetiştirmek için en doğru tutumun "demokratik tutum" olduğunu söyledi. Açar, bu tutuma uygun olarak kuralların çocuklara mantıklı bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı.

"Mükemmel şartlar sunamıyorsanız, mükemmeli bekleyemezsiniz"

Uzman psikolog, seminerin odağındaki 'mükemmeliyetçi tutum' konusuyla ilgili, "Bu anne babaları memnun etmek zordur. Çocuk çırpınıp çabaladıkça onlar daha fazlasını ister. Zamanla çocuk aşırı kaygı, stres, tedirginlik, hayal kırıklığı gibi duyguları yaşamaya başlar. Tırnak yeme, kekemelik, alt ıslatma, yalan gibi davranış sorunlarıyla kendini ifade eder. İleride, yetişkinliğinde de 'yetersiz' hissedecektir. Eğer ona mükemmel şartları sunamıyorsanız, çocuğunuzdan mükemmeli beklememelisiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları Semineri - Son Dakika

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