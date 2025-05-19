Beylikova\'da 19 Mayıs Coşkusu

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Kutlama programı, gençlik yürüyüşüyle başladı. Fen Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törende şiirler okundu, türküler söylendi ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Gençlerin sergilediği performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik alanını dolduran Beylikovalı vatandaşlar, gençlerin bayram sevincine ortak olarak törene büyük bir coşkuyla eşlik etti. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen spor turnuvalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlerin başarıları, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

"Bu anlamlı günde coşkuyla kutluyoruz"

Programda konuşma yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bayramını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde coşkuyla kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz" diyerek etkinliğe katkı sağlayan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Programa Başkan Karabacak'ın yanı sıra Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Duman, ilçe protokolü ve kurum amirleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR