Beyoğlu ile Mannheim Arasında Kardeş Şehir Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Beyoğlu ile Mannheim Arasında Kardeş Şehir Anlaşması İmzalandı

Beyoğlu ile Mannheim Arasında Kardeş Şehir Anlaşması İmzalandı

Beyoğlu Belediyesi, Almanya'nın Mannheim Belediyesi ile kültürel işbirliğini artırmak ve yeni fırsatlar yaratmak amacıyla 'Kardeş Şehir' anlaşması imzaladı. Törende yapılan konuşmalarda, iki şehir arasındaki güçlü bağların daha da pekişeceği vurgulandı.

14.10.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Beyoğlu Belediyesi ile Almanya'nın Mannheim Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" anlaşması imzalandı.

Kültür sanatın merkezi Beyoğlu kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi, Almanya'nın Mannheim Belediyesi ile "Kardeş Şehir" anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmayı Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Halis Yeşilbaş düzenlenen törenle imzaladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı tören, Mannheim'deki Luisenpark'ın Yeni Park Merkezi'nde gerçekleştirildi. İmzalanan ortaklık anlaşmasının ardından İkiz Şehirler Bahçesi'nde Beyoğlu işbirliğiyle tasarlanan bahçe alanının açılışı yapıldı.

"Yeni işbirliği fırsatlarının önünü açacak"

İki şehrin son 16 yılda kültür, çevre, kentsel hizmetler ve afet yardımı alanlarında bir çok ortak proje gerçekleştirdiğini belirten Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht, "Bu anlaşmada Türkiye ile aile bağı bulunan çok sayıda belediye çalışanının da büyük katkısı oldu. Kardeş Şehir olmamız yeni işbirliği fırsatlarının önünü açacak, dostluğumuzu daha da pekiştirecektir" dedi.

"13 yılı aşkın süredir devam eden güçlü bağımızı taçlandırdık"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney adına Mannheim ile kardeş şehir anlaşmasını imzalayan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Halis Yeşilbaş da 2011 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi birçok alanda işbirliğinin önünü açtığını ifade ederek, "Mannheim ile 13 yılı aşkın süredir devam eden bu güçlü bağımızın kardeş şehir anlaşmasıyla taçlandırılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu ile Mannheim Arasında Kardeş Şehir Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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