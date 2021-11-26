Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor - Son Dakika

Beyoğlu'nda öğrenciler için yaz aylarının vazgeçilmezi olan Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampı, kış aylarında da kapılarını öğrenciler için açmaya hazırlanıyor. Eğlenceli eğitim programıyla dop dolu geçecek olan kamp, Aralık ayının ilk haftasından itibaren öğrencileri ağırlamaya başlayacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 18 yıldır düzenlenen Kefken Kampı, bu yıldan itibaren kış aylarında da öğrencileri ağırlayacak. Bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrencinin katıldığı kampta, ilk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan çocuklar; kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle kış aylarını daha iyi ve verimli geçirme imkanı bulacak. Ulaşım ve konaklamanın Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanacağı kampta öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde hem eğlenip hem de öğrenecekler.

Kış kampı dolu dolu geçecek

Gençlerin yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşmelerine de katkı sağlayan kampta eğlenceli eğitim programıyla kış ayları da dop dolu geçecek. Her yıl öğrencilerin buluşma noktası olan kampta; futbol, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, satranç. Kamp içinde, öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmesi için orman içi minyatür oyun alanları, bedensel aktiviteleri gerçekleştirecekleri 800 metrekare kullanımlı futbol sahası, standartlara uygun voleybol ve basketbol sahaları, badminton sahası ve bir de amfi tiyatro bulunuyor.

Kış sezonu aralık ayının ilk haftasında başlayacak

Kefken Kampı'nın kış sezonu Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. 3-5 Aralık'ta 18-25 yaş kız öğrencileri ağırlayacak olan kamp, 10-12 Aralık da 16-18 yaş kız öğrencileri ağırlayacak. Kampın 17-19 Aralıktaki misafirleri ise 16-25 yaş erkek öğrencileri olacak. Beyoğlu'nda yaşayan ve kış aylarını daha verimli geçirmek isteyen gençler www.kursiyer.beyoglu.bel.tr adresi etkinlikler bölümünden kamp için uygun tarihleri görüntüleyerek kayıtlarını yapabiliyor. - İSTANBUL