Üye Girişi
Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor - Son Dakika

Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor

26.11.2021 10:43
Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor

Beyoğlu'nda öğrenciler için yaz aylarının vazgeçilmezi olan Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampı, kış aylarında da kapılarını öğrenciler için açmaya hazırlanıyor.

Beyoğlu'nda öğrenciler için yaz aylarının vazgeçilmezi olan Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampı, kış aylarında da kapılarını öğrenciler için açmaya hazırlanıyor. Eğlenceli eğitim programıyla dop dolu geçecek olan kamp, Aralık ayının ilk haftasından itibaren öğrencileri ağırlamaya başlayacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 18 yıldır düzenlenen Kefken Kampı, bu yıldan itibaren kış aylarında da öğrencileri ağırlayacak. Bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrencinin katıldığı kampta, ilk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan çocuklar; kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle kış aylarını daha iyi ve verimli geçirme imkanı bulacak. Ulaşım ve konaklamanın Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanacağı kampta öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde hem eğlenip hem de öğrenecekler.

Kış kampı dolu dolu geçecek

Gençlerin yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşmelerine de katkı sağlayan kampta eğlenceli eğitim programıyla kış ayları da dop dolu geçecek. Her yıl öğrencilerin buluşma noktası olan kampta; futbol, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, satranç. Kamp içinde, öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmesi için orman içi minyatür oyun alanları, bedensel aktiviteleri gerçekleştirecekleri 800 metrekare kullanımlı futbol sahası, standartlara uygun voleybol ve basketbol sahaları, badminton sahası ve bir de amfi tiyatro bulunuyor.

Kış sezonu aralık ayının ilk haftasında başlayacak

Kefken Kampı'nın kış sezonu Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. 3-5 Aralık'ta 18-25 yaş kız öğrencileri ağırlayacak olan kamp, 10-12 Aralık da 16-18 yaş kız öğrencileri ağırlayacak. Kampın 17-19 Aralıktaki misafirleri ise 16-25 yaş erkek öğrencileri olacak. Beyoğlu'nda yaşayan ve kış aylarını daha verimli geçirmek isteyen gençler www.kursiyer.beyoglu.bel.tr adresi etkinlikler bölümünden kamp için uygun tarihleri görüntüleyerek kayıtlarını yapabiliyor. - İSTANBUL

Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor
Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor
Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor
Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor
Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor
Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Türkiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Anne köpek 11:37 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti 10:23 Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı 10:11 Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!

Son Dakika Haberleri
11:50 İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"
11:43 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
11:36 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
11:30 Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!
11:23 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor
11:21 Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!
11:20 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!" İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"         
11:50
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!         
10:14
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 12:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu Kefken Kış Kampı başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement