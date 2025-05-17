Beypazarı'nda domuz sürüsü görüntülendi

Beypazarı'nda dağda gezen domuz sürüsü böyle görüntülendi
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, koyunlarını otlatan bir çoban dağdaki domuz sürüsünü cep telefonu kamerasına kaydetti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Adören Mahallesi'nde koyunlarını otlatan bir çoban, dağda gezen domuz sürüsüne rastladı. Dağdan şehir merkezine inmeye çalışan domuzları gören kişi, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
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