Beyşehir\'de Bayram Coşkusu

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı kırsal mahallelerde bayram coşkusu yaşanıyor.

İlçeye bağlı dış mahallelerde de vatandaşlar Kurban Bayramı'nı büyük coşku ve mutlulukla karşıladı. Gurbetten gelen mahalle sakinleri ise ata topraklarında buluştuğu aileleri ve hemşerileri ile hasret giderdi. Akçabelen Mahallesi'nde bazı vatandaşlar bayram dolayısıyla günümüzde de yaşatılan gelenekle sürekli açık tutulan köy odasında bayramı kutladı. Bayram namazı sonrasında köy odasında buluşan vatandaşlar birbirleriyle sohbet edip bayramlaştıktan sonra hep birlikte toplu olarak kahvaltı sofrasına oturdu. Beyşehir'in göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinden Gölyaka Mahallesinde de bayram coşkusu yaşandı. Mahalle sakinleri kılınan bayram namazı sonrasında cami bahçesinde tek tek bayramlaştı. - KONYA