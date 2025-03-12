Beytüşşebap'ta Yalnız Besici - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta Yalnız Besici

Beytüşşebap\'ta Yalnız Besici

65 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 9 yıldır Faraşin Yaylası'nda oğlaklarıyla yaşıyor.

12.03.2025 10:04
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'nda kalan 65 yaşındaki Vanlı besici, 9 yıldır iki odalı kerpiç evde oğlaklarıyla yaşıyor.

İlçenin Yeşilöz köyündeki Faraşin Yaylası'nda kalan 65 yaşındaki Abdulmenav Aslan, ailesi Van'da kalırken kendisi 9 yıldır 60 küçükbaş hayvanıyla 2 odalı kerpiç evde kalıyor. Yaz-kış tek başına yaylada kalan Aslan, burada bir oda oğlaklarıyla yaşıyor. Aslan, oğlakları soğuktan donmasın diye soba etrafında gözü gibi bakıyor. Yaylada kalan 4 aileden biri olan Aslan'a Kaymakamlık ve ilgili kurumlar yardım ediyor.

Aslan, yıllardır yaylada kaldığını belirterek, "Buraları seviyorum. Ailem çocuklarım Van'da, ben buradayım. Tek başıma kalıyorum. Sağ olsun özel idare ekipleri yollarımızı sürekli açıyor. DEDAŞ ekipleri de elektrik gidince gelip yapıyorlar. Hiç bir eksiğim yok. 60 hayvanım, 2 at, 1 eşek 2 köpeğim var, bırakamıyorum. Havalar çok soğuk olduğu için kaldığım odada soba yanında oğlak ve kuzularımı koruyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beytüşşebap'ta Yalnız Besici - Son Dakika

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