BGC'den sağduyu çağrısı - Son Dakika
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BGC'den sağduyu çağrısı

08.05.2022 11:47
BGC'den sağduyu çağrısı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yerel medyaya verilen desteklerin siyasetçiler tarafından malzeme yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yerel medyaya verilen desteklerin siyasetçiler tarafından malzeme yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Gelişmiş demokratik ülkelerin hemen hemen hepsinde yerel medya kuruluşlarının kamu tarafından desteklendiğine dikkat çekilen yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların medya sektörüne yansıdığı vurgulanarak şu görüşlere yer verildi; "Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinden geçtiği sosyo-ekonomik sıkıntılarla dolu dönem, bütün sektörleri etkilediği gibi medya sektörünü de derinden etkilemiştir.

Toplumun haber alma özgürlüğü adına, büyük fedakarlıklarla çalışan gazeteciler, bu süreçte bir yandan doğru bilgiyi halka ulaştırmanın çabasını verirken, diğer yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalmaktadır.

Bilindiği gibi gelişmiş demokratik ülkelerde yerel medya kuruluşları özgür ve tarafsız haber yapmalarına olanak sağlanması amacıyla kamu kaynaklarınca belli kriterlere göre desteklenmektedir. Ülkemizde de bu destekler büyük oranda Basın İlan Kurumu tarafından, belli oranda da çeçitli kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Kendi öz kaynaklarının yanı sıra sınırlı sayıda destekle ayakta durmaya gayret gösteren yerel gazeteler, televizyonlar ve internet haber siteleri, yıllardır kamu kurumlarından alınan ilan ve reklamların desteğiyle, ekonomik anlamda yaşam savaşı vermektedir. Bu süreçte yerel medya kuruluşlarının aldığı desteklerin politikacılar tarafından siyaset malzemesi haline geetirilmek istenmesi, gazetecileri yaralamaktadır.

Başta yerel siyasetçilere ve yöneticilere çağrımız; seslerini duyurmak, görüş, fikir ve projelerini kamuoyuna aktarmak için kullandıklarını medyayı, siyasete malzeme yapmaktan vazgeçmeleridir.

Her siyasi tartışmanın içinde ya da sonunda politikacıların ya da yerel yöneticilerin medya ve medya bütçeleri üzerinden, konuyu mesleğimize bağlayarak puan toplamaya çalışmaları, yerel medya çalışanlarına ve kuruluşlarına yapılacak en büyük kötülüktür. Unutulmamalıdır ki; tarafsız ve özgür yerel medya tüm toplumun yaşam kaynağıdır." - BURSA

BGC'den sağduyu çağrısı
BGC'den sağduyu çağrısı

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Bursa, Medya, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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