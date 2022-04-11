Bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama - Son Dakika
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Bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

11.04.2022 21:50
Bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Kastamonu'da 'bıçaklı kavga' ihbarına giden polis ekipleri, kafe çalışanları tarafından pasta ile karşılandı.

Kastamonu'da 'bıçaklı kavga' ihbarına giden polis ekipleri, kafe çalışanları tarafından pasta ile karşılandı. Polis ekipleri, Polis Haftası'nı pastayla kutlayan kafe çalışanlarına teşekkür etti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahil bölgesinde faaliyet gösteren Köyaltı Kafe işletmecisi Sedat Tirek ile kayınpederi Serkan Hızar, polis ekiplerinin Polis Haftası'nı sürpriz yaptı. Ramazan ayı olması sebebiyle iftarın ardından Cide sahil bölgesinde 'bıçaklı kavga' ihbarında bulunan Sedat Tirek ve Serkan Hızar, ihbarı değerlendirerek iş yerine gelen polis ekiplerinin karşısına pasta ile çıktı. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan polis ekipleri, 'İyi ki varsınız' yazılı pastanın üzerinde yanan mumları üfleyerek işletme çalışanlarına teşekkür etti. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan polis memurları, kafe işletmecisi Sedat Tirek ve kayınpederi Serkan Hızar ile çalışanlarına teşekkür ederek, telsizinden, "Sahil bölgemizde hizmet veren kafe işletmemiz, Polis Haftası dolayısıyla bizlere bir sürpriz yapmış. Burada herhangi bir olumsuzluk yok" diyerek haber merkezine bilgi verdi.

Cide İlçe Emniyet Amiri Emre Mutlu, Komiser Ramazan Aladağ ve polis memurları Murat Ateş, İbrahim Melek ve Okan Yaman ile birlikte, kendileri için hazırlanan pastayı üfleyerek, kafe işletmecisi ve çalışanlarına teşekkür etti. Daha sonra polis ekiplerine kesilen pastadan ikram edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü ile 6-10 Nisan Polis Haftasını kutladığını belirten kafe işletmecisi Serkan Hızar, "Allah, polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin. İyi ki varlar" dedi.

Türk Polis Teşkilatının bir üyesi olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve organizasyon içinde arkadaşlara teşekkür eden Cide İlçe Emniyet Amiri Emre Mutlu ise, "Bizde, kafe işletmemize, büyüklerimiz ve kendi adımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri onure ettiler, tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Biraz bizleri buraya kadar koşturdular ama canları sağ olsun, teşekkür ederiz" diye konuştu. - KASTAMONU

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Kastamonu, kavga, Polis, Cide, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama - Son Dakika
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