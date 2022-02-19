BİGACEM'den gazeteci Aslan cinayetini kınama - Son Dakika

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, İzmit'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Güngör Aslan cinayetini kınadı.

İzmit'te yayın yapan internet gazetesinin imtiyaz sahibi gazeteci Güngör Aslan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gazeteci cinayetini Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül yaptığı açıklama ile kınadı. Gazetecilerin büyük bir baskı ve risk altında olduklarını söyleyen Başkan Aygül, "Ülke genelinde bütün meslektaşlarımız çok ciddi bir risk altında. Üstüne bir de böyle rant ve çıkar odaklarının hedefine giren arkadaşlarımız alçakça saldırılara maruz kalıyorlar. Bugün yaşamını yitiren meslektaşımız da bunlardan biriydi. Şüphesiz katilleri de azmettiricileri de mevcut düzende gazetecilerin çok kolay hedef alınabilmesinden güç almışlardır. Bu karanlık günleri hep beraber mücadele ederek aşacağız. ve yine meslektaşımızı alçakça saldırıyla katleden tetikçilerin ve azmettiricilerinin takipçisi olacağız." dedi. - BİTLİS