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BİGACEM'den gazeteci Aslan cinayetini kınama - Son Dakika

BİGACEM'den gazeteci Aslan cinayetini kınama

19.02.2022 21:48
BİGACEM'den gazeteci Aslan cinayetini kınama

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, İzmit'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Güngör Aslan cinayetini kınadı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, İzmit'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Güngör Aslan cinayetini kınadı.

İzmit'te yayın yapan internet gazetesinin imtiyaz sahibi gazeteci Güngör Aslan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gazeteci cinayetini Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül yaptığı açıklama ile kınadı. Gazetecilerin büyük bir baskı ve risk altında olduklarını söyleyen Başkan Aygül, "Ülke genelinde bütün meslektaşlarımız çok ciddi bir risk altında. Üstüne bir de böyle rant ve çıkar odaklarının hedefine giren arkadaşlarımız alçakça saldırılara maruz kalıyorlar. Bugün yaşamını yitiren meslektaşımız da bunlardan biriydi. Şüphesiz katilleri de azmettiricileri de mevcut düzende gazetecilerin çok kolay hedef alınabilmesinden güç almışlardır. Bu karanlık günleri hep beraber mücadele ederek aşacağız. ve yine meslektaşımızı alçakça saldırıyla katleden tetikçilerin ve azmettiricilerinin takipçisi olacağız." dedi. - BİTLİS

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Sinan Aygül, Saldırı, Kocaeli, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BİGACEM'den gazeteci Aslan cinayetini kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİGACEM'den gazeteci Aslan cinayetini kınama - Son Dakika
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