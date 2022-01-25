Bilardo İl Şampiyonasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika

Bilecik 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasında dereceye girenlere kupaları düzenlenen törenle verildi.

Bozüyük'teki şampiyonanın finalinde Mehmet Varlık ve Gürhan Sayer karşılaştı. Zorlu geçen maçın ardından Mehmet Varlık 1., Gürhan Sayer 2. olarak Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonasında Bilecik'i temsil etmeye hak kazandılar.

Müsabakaları Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilardo İl Temsilcisi Mesut Gençer ve bilardo severler izledi.

Dereceye giren sporculara kupaları final maçının ardından protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek Bilecik'i Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan Mehmet Varlık ve Gürhan Sayer'e başarılar diledi. - BİLECİK