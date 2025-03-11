Bilecik Atık Su Arıtma Tesisi Başarılı Sonuçlar Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Atık Su Arıtma Tesisi Başarılı Sonuçlar Aldı

Bilecik Atık Su Arıtma Tesisi Başarılı Sonuçlar Aldı

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ve bakım çalışmaları sonrası faaliyete geçen Atık Su Arıtma Tesisi, yapılan son ölçümlerle etkin bir şekilde çalıştığını kanıtladı. Çevre Mühendisi Buket Göç, tesisin çeşitli analizlerle kentsel atıksu arıtım yönetmeliği standartlarını sağladığını açıkladı.

11.03.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl gerçekleştirilen düzenleme ve bakım çalışmalarının ardından faaliyete geçen 'Atık Su Arıtma Tesisinde' yapılan son ölçümler, tesisin etkin bir şekilde çalıştığını ortaya koydu.

Bilecik Belediyesi Çevre Mühendisi Buket Göç, 16 Kasım 2024 tarihinde Çevre İzin Belgesi alınan tesiste, bakterilerin miktarını ölçmek için askıda katı madde (AKM) analizleri de dahil olmak üzere çeşitli analizlerin yapıldığını belirtti. Göç, tesisin giriş ve çıkış sularından alınan numuneler üzerinde azot, fosfor, KOİ, AKM ve pH analizlerinin gerçekleştirildiğini ve bu analizlerin kentsel atıksu arıtım yönetmeliği standartlarını sağladığını ifade eden Göç, "Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl tamamlanan kapsamlı altyapı çalışması sonrasında tesisimizde de kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Tesisimizin giriş ve çıkış sularından bakanlık tarafından yetkilendirilen akredite laboratuvar firmalarına iki saatlik numune alımı gerçekleştirildi. Bu kompozit numunelerin şahit numunelerini laboratuvarımızda analiz etmek için aldık ve gerekli analizleri yaptık. Bu numunelerde azot, fosfor, KOİ, AKM ve pH analizi yaptık. Bu analizlerin kentsel atıksu arıtım yönetmeliği standartlarını sağlayıp sağlamadığına baktık. Genel olarak tesisimiz tam kapasiteli güzel bir şekilde işlediği için yönetmelik parametrelerinin deşarj standartlarını sağlamış oluyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Atık Su Arıtma Tesisi Başarılı Sonuçlar Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
08:03 Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
15:13 Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 10:53:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Atık Su Arıtma Tesisi Başarılı Sonuçlar Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.