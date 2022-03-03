Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu: "Bundan sonra hizmet zamanı" - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu: "Bundan sonra hizmet zamanı"

03.03.2022 18:54
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu: "Bundan sonra hizmet zamanı"

Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem Tüfekçioğlu, bugün tarihi bir gün yaşadıklarını ve tarihi bir seçim yapıldığını belirterek, "Bundan sonra hizmet zamanı. Bilecik'te sorunlarımız var. Ama genel olarak bakış noktamız ne olursa olsun kim olursa olsun, kavgadan gürültüden uzak" dedi.

Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem Tüfekçioğlu, bugün tarihi bir gün yaşadıklarını ve tarihi bir seçim yapıldığını belirterek, "Bundan sonra hizmet zamanı. Bilecik'te sorunlarımız var. Ama genel olarak bakış noktamız ne olursa olsun kim olursa olsun, kavgadan gürültüden uzak" dedi.

İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine vekaleten bakacak isim, 25 meclis üyesinin 15'inin oyunu 3 tur alan CHP'li meclis üyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu oldu. Tüfekçioğlu seçim sonrası bir değerlendirme yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı olarak ortaya konulan sistemde demokrasinin dersi verildi. Ben 3 yıl ardından katıldığım CHP teşkilatında bugün teşkilatımın da desteğiyle Millet İttifakı adına belediye başkan vekili adayı oldum. Bundan sonra hizmet zamanı. Bilecik'te sorunlarımız var. Ama genel olarak bakış noktamız ne olursa olsun kim olursa olsun, kavgadan gürültüden uzak. Hakkın, hukukun, adaletin egemen olduğu yalnızca Millet İttifakı'nın bir parçaları olan belediye meclis üyeleri, teşkilatlar, her kulvarda onlarla beraber ele ele vererek Bilecik'imizin sorunlarını çözeceğimiz. İlimizi en güzel şekilde nerelere götüreceksek hep birlikte götüreceğiz" dedi. - BİLECİK

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BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MUHARREM TÜFEKÇİOĞLU SEÇİLDİ Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Karadenizliler Derneği, Semih Şahin, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu: 'Bundan sonra hizmet zamanı' - Son Dakika


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