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Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven toprağa verildi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven toprağa verildi

2002-2004 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kayhan Güven, Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güven'in cenazesi Şerifpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve sevenleri katıldı.

Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven toprağa verildi
09.01.2024 - 16:53,
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Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde 2002-2004 yılları arasında bulunan Kayhan Güven, gözyaşları içinde toprağa verildi.

1999 yılında Bilecik Belediye Başkanı seçilen Yaşar Tüzün'ün milletvekili seçilmesinin ardından 2002 yılında Bilecik Belediye Başkanı olan Diş Hekimi Kayhan Güven tedavi gördüğü Kütahya'da bir hastanede hayatını kaybetti. Güven'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şerifpaşa Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve sevenleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven toprağa verildi - Son Dakika
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