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Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolunda - Son Dakika

Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolunda

14.02.2022 13:59

Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolundaBİLECİK Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yılda 700 ton üretilen cennet hurmasının bakımı kolay ve ekonomik getirisi verimli olan bir meyve olduğunu anlatarak, "Bu cennet hurmaları memleketimize bereket olacak" dedi.

Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolunda

BİLECİK Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yılda 700 ton üretilen cennet hurmasının bakımı kolay ve ekonomik getirisi verimli olan bir meyve olduğunu anlatarak, "Bu cennet hurmaları memleketimize bereket olacak" dedi.

Bilecik'in İnhisarlı ilçesinde çiftçilere, Bilecik Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında bin adet cennet hurması fidanı dağıtımı gerçekleşti. Bilecik Valiliği'nce desteklenen projenin yürütücülüğünü Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üstlenirken, ev sahipliğini İnhisar Kaymakamlığı ve İnhisar Belediyesi yaptı. Narıyla ünlenen İnhisar 'da farklı bir değer oluşturmak ve ilçe tarımına yeni bir ivme kazandırmak için bin adet cennet hurması fidanı toprakla buluşturulmak üzere çiftçilere dualarla teslim edildi.

"Bu cennet hurmaları memleketimize bereket olacak"

Nar meyvesi yetiştiriciliğiyle önde olan İnhisar'da 200 çiftçiye bin adet cennet hurması teslim edildiğinin altını çizen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yaptığı açıklamada; "Narı biz nasıl biliriz? Bir tanesi bin olan bir meyve olarak biliriz. Biz de bugün bin fidanı toprakla buluşturup aynı bereketi bu mümbit topraklarda çiftçilerimize, insanlarımıza rahmet olarak sunmayı arzu ediyoruz. Bu cennet hurmaları memleketimize bereket olacak. İlimizde cennet hurmasını üretip istifade eden birçok çiftçimiz var. Cennet hurması bakımı kolay ve ekonomik getirisi verimli olan bir meyve. Nüfusu az fakat çalışkanlığı çok olan İnhisarımıza bereket getireceğini umuyoruz" İfadelerine yer vererek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa sonundan Vali Kemal Kızılkaya, İnhisar Kaymakamı Kaymakam Elif Nur Saçal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından vatandaşlara cennet hurması fidanı dağıttı.

Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolunda
Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolunda
Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolunda

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Bilecik Valiliği, Kemal Kızılkaya, İnhisar, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik cennet hurmasının merkezi olma yolunda - Son Dakika


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