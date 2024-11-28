Bilecik'e İlk IPARD Hibesi - Son Dakika
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Bilecik'e İlk IPARD Hibesi

Bilecik\'e İlk IPARD Hibesi

TKDK, Bilecik'te IPARD programı kapsamında ilk projeye 9,6 milyon TL hibe desteği sağladı.

28.11.2024 11:33
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Bilecik'e ilk hibe geldi.

TKDK Bilecik İrtibat Bürosu'nda, Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere destek sağlamak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yatırım Aracı Programı (IPARD ) kapsamında, Bilecik'te desteklenen ilk projenin sözleşmesi imzalandı. Destek programı kapsamında; Osmaneli'ne bağlı Çerkeşli Köyü'nde "Çerkeşli Soğuk Hava Deposu" ve "Modernizasyon ve Makine-Ekipman Alımı" projelerine destek geldi.

"TKDK'dan önemli yatırıma yüzde 50 hibe"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, projelere 19 milyon 89 bin 923 TL bedeli olan önemli yatırımın yüzde 50'lik kısmının 9 milyon 608 bin 824 TL hibe programından karşılandığı söyledi. Aygöl, "IPARD programı kapsamında Bilecik'te ilk hibe olma özelliği taşıyor. Bütün kurumlarımızla bir bütün olarak iş birliği yaparak şehrimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Tek ortak gayemiz Bilecik. Girişimcilerimizin, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çiftçinin, üreticinin ve girişimcinin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu hibe desteğinin Bilecik'te tarım ve kırsal kalkınma için önemli bir adım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'e İlk IPARD Hibesi - Son Dakika

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