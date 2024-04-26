Bilecik\'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü göreve başladı

Bilecik'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu göreve başladı.
Bilecik İl Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım'ın Denizli'ye atanmasının ardından Rize İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu Bilecik'e atanmıştı. Bilecik'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi. Vali Aygöl, Bilecik'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
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